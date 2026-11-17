Bald läuft der neue Netflix-Film von David Fincher nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino zuerst im Kino. Jetzt hat die Quasi-Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood Premiere gefeiert und wir haben euphorische erste Reaktionen gesammelt.

Seit der Ankündigung, nur insgesamt zehn Kinofilme als Regisseur drehen zu wollen, warten Fans noch immer auf das wohl finale Werk von Quentin Tarantino (Django Unchained) hinter der Kamera. Sein letzter Film Once Upon a Time in Hollywood liegt mittlerweile sieben Jahre zurück, doch von seinem nostalgischen LA-Kosmos kann sich Tarantino nicht ganz lösen.

Für Brad Pitts Stuntman Cliff Booth hat er zuletzt einen eigenen Film geschrieben, der schließlich von Fight Club-Regisseur David Fincher für Netflix inszeniert wurde. Jetzt hat das Quasi-Sequel oder Spin-off The Further Mis-Adventures of Cliff Booth in Hollywood Premiere gefeiert und wir präsentieren euch hier erste euphorische Reaktionen.

Begeisterung pur: Erste Reaktionen auf Netflix-Film von Fincher und Tarantino sind sehr positiv

Gestern fand im TCL Chinese Theatre in Los Angeles die Weltpremiere des Netflix-Films statt, der vor seinem Streaming-Release zwei Wochen lang exklusiv in IMAX-Kinosälen gezeigt wird. Zur ersten öffentlichen Vorstellung waren wie immer Gäste aus der Branche und Industrie wie Reporter:innen und Kritiker:innen, aber auch Influencer:innen bzw. Content Creator:innen eingeladen.

Hier sind einige ausgewählte erste Reaktionen zu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, die ein großartiges Filmerlebnis versprechen:

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David Finchers The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ist ein wilder, urkomischer Hangout-Film. Brad Pitt schlüpft erneut in seine beliebte, mit einem Oscar ausgezeichnete Rolle und liefert seine beste darstellerische Leistung seit Once Upon a Time in Hollywood ab. Elizabeth Debicki verleiht dem Film eine berauschende Sinnlichkeit, und Scott Caan sowie Peter Weller sind ein solcher Genuss, dass sie gerne dreimal so viel Leinwandzeit verdient gehabt hätten. Die Kameraarbeit ist großartig. War der Film von 2019 ein Liebesbrief an L.A., so ist dieses Werk ein waschechtes Sonett.



Zudem ist der Film eine schöne Erinnerung daran, dass nicht jeder Regisseur seine eigenen Filme schreiben muss – und nicht jeder Drehbuchautor Regie führen sollte. Fincher und Tarantino haben schon lange nicht mehr so ​​viel Spaß bereitet.

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THE FURTHER MISADVENTURES OF CLIFF BOOTH ist ein Riesenspaß. David Finchers Spiel mit einer nostalgischen, vergangenen Ära – eine Zeit, die Quentin Tarantino so sehr liebt – funktioniert hervorragend. Der Film braucht zwar etwas Anlauf, entfaltet sich dann aber wie ein Hangout-Film im Stil eines Film noir aus Los Angeles. Pitt und Debicki sind zusammen elektrisierend. Peter Weller ist der MVP.

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THE FURTHER MIS-ADVENTURES OF CLIFF BOOTH ist mein Lieblingsfilm des Jahres – und zwar mit großem Abstand. Er ist urkomisch, spannend und romantisch; man kann nie erahnen, was als Nächstes passiert – und selbst wenn es passiert, glaubt man es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich könnte ihn nicht mehr lieben, selbst wenn ich es wollte.

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The Further Misadventures of Cliff Booth ist eine echte Zeitreise in einen schmuddeligen Teil von L.A. – die perfekte Fortsetzung der Geschichte von Cliff Booth und ein Blick darauf, was aus L.A. nach der Ära von Charles Manson tatsächlich wurde. Hier passiert so viel mehr, ohne dass man sich dabei an tatsächlichen Ereignissen abarbeiten müsste; es ist düster, sexy und verdammt unterhaltsam.

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#TheFurtherMisAdventuresOfCliffBooth ist ein filmisches Meisterstück aus Tarantinos typischem Chaos, Finchers akribischer Detailverliebtheit und Brad Pitts mühelos charismatischer Darstellung des Cliff Booth. Das Ganze ist verpackt in einen stilvollen Liebesbrief an das Hollywood-Kino der 1970er-Jahre, der uns daran erinnert, dass manchmal einfach nur ein entspanntes, herrlich unterhaltsames Abenteuer mit einer Figur ausreicht, mit der man nur allzu gerne Zeit verbringt – auch wenn alles in puren Irrsinn abdriften könnte.

Er ist cool, chaotisch, charmant und versucht nie, mehr zu sein, als es sein muss. Wenn dir Once Upon a Time in Hollywood gefallen hat, dann ist das hier genau das Richtige für dich. So wie es auch für mich genau das Richtige war! Aber Elizabeth Debicki stiehlt allen die Show. Was für eine schauspielerische Leistung!

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David Finchers The Further Mis-Adventures of #CliffBooth sprüht vor Energie, pulsiert und knistert. Genau wie Once Upon a Time… ist das Werk eine Liebeserklärung an L.A. Ein vielseitiges, bunt zusammengewürfeltes Ensemble macht den Film zu einem eleganten und verführerischen Vergnügen. Ein rauer, sich langsam entfaltender Begleitfilm zu Tarantinos Original mit einem feurigen letzten Akt.

Nur die Reaktion des Filmkritikers Todd Gilchrist klingt noch etwas zurückhaltender:

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The Further Mis-Adventures of Cliff Booth hat mir ziemlich gut gefallen, aber wie bei allen Tarantino-Projekten muss ich es (mindestens) zweimal sehen, um es richtig verarbeiten zu können. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Tarantinos eher ungezwungener, romanhafter Erzählstil und Finchers Präzision wirklich gut zusammenpassen.

Wie gewohnt sind die ersten Reaktionen zu einem solchen Projekt mit Vorsicht zu genießen. Stimmen von Weltpremieren fallen in der Regel positiver und unkritischer aus als beispielsweise richtige Reviews, die vor dem Start der Netflix-Produktion noch folgen werden. Als erstes Stimmungsbarometer zeichnen sie trotzdem ein vorläufiges Bild von der Fincher-Tarantino-Kollaboration.

Neben Pitt in der Titelrolle sind in The Further Mis-Adventures of Cliff Booth weitere Stars wie Elizabeth Debicki (Tenet), Scott Caan (Hawaii Five-O), Peter Weller (RoboCop), Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man) und Carla Gugino (Nachts im Museum) zu sehen.

Wann startet The Further Mis-Adventures of Cliff Booth im Kino und bei Netflix?

Der Nachschlag aus dem Tarantino-Kosmos streamt ab dem 23. Dezember weltweit im Netflix-Abo. Schon ab dem 25. November läuft The Further Mis-Adventures of Cliff Booth für zwei Wochen exklusiv in IMAX-Kinosälen auf der großen Leinwand.