Schon bald dürfen sich Tarantino-Fans über ein besonderes neues Projekt aus dem Kosmos des Kultregisseurs freuen. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos Netflix-Start des Films von Meisterregisseur David Fincher.

Sieben Jahre sind seit dem letzten Kinofilm von Quentin Tarantino (Pulp Fiction) schon vergangen. Mit Once Upon a Time in Hollywood schuf der Kultregisseur seine persönliche Hommage an das LA seiner Kindheit, in dem er wieder einmal reale Geschichte umschreibt.

Im Zentrum des Films stand die Dynamik zwischen dem Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und seinem Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt). Letzterer kehrt bald in einer Art Fortsetzung zurück, die von Tarantino geschrieben und von Fight Club-Regisseur David Fincher inszeniert wurde. Vor dem Streaming-Release der Netflix-Produktion könnt ihr The Further Mis-Adventures of Cliff Booth zuerst in exklusiven Kino-Vorstellungen schauen.

Erst im Kino, dann bei Netflix: Darum geht es im The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

Der neue Film spielt acht Jahre nach den Ereignissen von Once Upon a Time in Hollywood. Im Jahr 1977 arbeitet Cliff mittlerweile als Barkeeper, Filmvorführer und vor allem Problemlöser für Menschen aus dem Hollywoodgeschäft. Von der Talentagentin Karen Crosby (Elizabeth Debicki) wird er in die Angelegenheiten des TV-Stars Charlie Peters (Scott Caan) und dessen Umfeld hineingezogen. Dabei landet Cliff zunehmend in einem düsteren Cocktail aus Gewalt, Sucht nach Ruhm und Begierde.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth schauen:

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Trailer 2 (Deutsch) HD

Seit vielen Jahren spricht Tarantino darüber, dass er seine Karriere als Spielfilmregisseur nach insgesamt zehn Filmen beenden will. Da er Kill Bill Volume 1 und 2 als ein Werk zählt, bleibt ihm so nur noch einer übrig. Seit Once Upon a Time in Hollywood kann sich Tarantino von seinem selbstgeschaffenen LA-Kosmos aber nur schwer lösen. Neben dem Kinofilm hat er schon eine Romanversion der Story veröffentlicht, die vor allem Pitt als Cliff Booth vertieft und der Figur neue Facetten verleiht.

Schließlich schrieb der Regisseur das Drehbuch für einen komplett neuen Cliff Booth-Film, den er aber nicht als seinen finalen Kinofilm inszenieren wollte. Brad Pitt, der das Netflix-Projekt mehr als eine Art lose Episode aus dem Leben der Filmfigur betrachtet als ein richtiges Sequel, brachte das Skript dann zu David Fincher, der Interesse an dem Stoff zeigte und letztlich die Regie übernahm.

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Wann startet The Further Mis-Adventures of Cliff Booth auf Netflix?

Die Quasi-Fortsetzung zu Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood läuft in Deutschland ab dem 25. November 2026 zwei Wochen lang exklusiv im IMAX. Bei Moviepilot könnt ihr checken, ob der Film bei euch in der Nähe auf der großen Leinwand zu sehen ist. Kurz vor Weihnachten, ab dem 23. Dezember 2026, streamt The Further Mis-Adventures of Cliff Booth dann weltweit im Netflix-Abo.

Dieser Artikel ist erstmals im November 2026 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.