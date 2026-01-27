"Netflix, deine Tage sind gezählt": Extrem umstrittenes Live-Event macht Publikum stinksauer

Am vergangenen Wochenende strahlte Netflix das kontroverse Event Skyscraper Live mit Alex Honnold aus. Im Internet machen jetzt viele Zuschauende ihrem Ärger Luft – aber nicht über den umstrittenen Inhalt.

Netflix überträgt live den (möglichen) Tod eines Menschen. Das werden sich vorausschauend viele bei Skyscraper Live gedacht haben. Das am vergangenen Wochenende übertragene Live-Ereignis zeigte den Extremkletterer Alex Honnold, der ohne Sicherung den Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan bezwang. Er überlebte glücklicherweise. Die Zuschauenden aber überschütten den Streamingdienst jetzt online mit einer Welle der Wut. Und zwar wegen der Kommentator:innen.

Netflix-Ärger: Die Kommentare bei Skyscraper live nervten unzählige Fans

Denn während Honnold in guten 90 Minuten den Wolkenkratzer hinaufkletterte, herrschte nicht etwa Stille. Vielmehr hatte Netflix ganze fünf Kommentator:innen angestellt, um den Aufstieg des Kletterers in Echtzeit zu besprechen. Unter ihnen waren etwa die erfahrene Sportreporterin Elle Duncan und der Wissenschafts-YouTuber Mark Rober.

Ruhig war es fast nie, auch Honnolds eigene Feststellungen waren kaum zu hören. Und genau das brachte viele Fans auf die Palme. Einer entrüstet sich bei Reddit :

Bitte lasst uns ihn einfach beim Klettern beobachten und lasst uns ihn hören. Ich habe dieses ständige Gequassel der Podiumsgäste so satt. Die klingen, als dürften sie nie Luft holen. [...] Wir wollen seine Gedanken und seinen Prozess und seine Sprüche hören.

"Netflix hat es völlig absurd verbockt", pflichtet ein anderer bei Reddit bei:

Die verstehen nicht, was uns daran reizt. WIR WOLLEN [IHN] KLETTERN SEHEN. Diese irrelevanten Kommentator:innen könnten mir nicht egaler sein [, wenn sie] zum 100. Mal sagen, wie 'erschreckend und gefährlich' das alles ist.

Auf X lassen die Zuschauenden ihrer Rage erst recht freien Lauf. "Netflix, deine Tage sind gezählt", droht ein Fan etwa, ein anderer beklagt sich über die "kläffenden Kommentator:innen" und ein dritter vergleicht Duncans "unerträgliches und pausenloses Geschnatter" gar mit der Berichterstattung bei den Hunger Games.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur wenige scheinen sich da noch daran gestoßen zu haben, was die Hunger Games tatsächlich mit Skyscraper Live verbindet – die Möglichkeit eines menschlichen Todesfalls, der in Echtzeit im Fernsehen übertragen wird.

Honnold begegnete der Gefahr und dem Streaming-Trubel augenscheinlich mit seiner typischen Gemütsruhe. Er akzeptierte für das ganze Event offenbar sogar nur eine "peinlich kleine Summe" an Geld.

Schaut hier den Trailer zu Skyscraper Live:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.