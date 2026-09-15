Jetzt neu bei Netflix: Der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten

Er kommt nicht aus dem Studio Ghibli und ist auch nicht Your Name. Der erfolgreichste Anime-Film überhaupt gehört zu einer beliebten Serie und ist ab jetzt bei Netflix streambar.

Lange Zeit dominierte das Oscar-prämierte Meisterwerk Chihiros Reise ins Zauberland aus dem Studio Ghibli die Topliste der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten. 2016 wurde es von der Körpertauschromanze Your Name. - Gestern, heute und für immer abgelöst, die neulich erst ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. Heute steht ein ganz anderer Film an der Spitze, den wohl niemand als ebenso großen Wurf wie die erstgenannten Titel bezeichnen würde, der aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer populären Anime-Serie aber einen Vorteil genießt.

Gemeint ist Demon Slayer: Infinity Castle, der zweite Kinofilm zur Anime-Serie Demon Slayer, der weltweit über 793 Millionen US-Dollar eingespielt hat (laut Box Office Mojo ) und ab dem 28. September bei Netflix online geht. Vorher war er nur beim Streamer Crunchyroll verfügbar.

Anime-Highlight bei Netflix: Der Demon Slayer-Film Infinity Castle führt ins endlose Labyrinth

Infinity Castle ist nach Demon Slayer: Mugen Train der nächste Film des Franchise und knüpft an die 4. Staffel der Anime-Serie an. Dämonenjäger Tanjiro Kamado (Natsuki Hanae) und seinen Verbündeten war es darin zuletzt leider nicht gelungen, den Dämonenkönig Muzan Kibutsuji zu vernichten. Der zieht sich nun zur Regenerierung in die endlosen Gänge der Dämonenfestung aus dem Titel zurück. Tanjiro und Co. folgen, müssen sich in dem mysteriösen Labyrinth jedoch ihren bisher stärksten Gegnern stellen.

Hier ein Trailer zum Anime-Film Demon Slayer: Infinity Castle:

Wer vorher noch Demon Slayer-Folgen aufzuholen hat, findet die Serie bei Netflix, Amazon Prime, RTL+ und Crunchyroll im Stream. Aber auch jenseits der Serie soll es mit der Filmreihe weitergehen.

Noch mehr Anime:

Demon Slayer: Infinity Castle 2 ist schon in Arbeit

In der Manga-Vorlage von Koyoharu Gotouge ist die Infinity Castle-Geschichte ein ganzer Story-Arc, der als Anime-Filmreihe eine Trilogie werden soll. So ist Demon Slayer: Infinity Castle - Teil 2 bereits in Arbeit, und auch Teil 3 hat man beim Anime-Studio ufotable auf dem Produktionsplan. Regie führt bei allen drei Filmen Haruo Sotozaki, der auch schon die Anime-Serie inszenierte.

Insgesamt besteht der 2020 abgeschlossene Manga aus 23 Sammelbänden. Die Demon Slayer-Adaption lief vier Staffeln lang und wird mit der Infinity Castle-Trilogie abgeschlossen.