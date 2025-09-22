Netflix' Der Milliardärsbunker überrascht schon in Folge 1 mit einem riesigen Twist – Fans reagieren auf den "Betrug des Jahres"

Das Netflix-Publikum muss in Der Milliardärsbunker schon in der ersten Episode mit einer unerwarteten Wendung zurechtkommen, die der Serie eine völlig neue Richtung gibt.

Der Milliardärsbunker ist als neue Netflix-Serie der Haus des Geldes-Schöpfer letzten Freitag gestartet. Wer mit gewissen Erwartungen einer neuen Sci-Fi-Serie im Luxus-Bunker während des Weltuntergangs in die 8 Folgen von Staffel 1 gegangen ist, dürfte allerdings überrascht worden sein. Denn schon am Ende von Folge 1 wartet eine große Überraschung, nicht nur auf die Figuren. Wir haben die Serien-Reaktionen des Publikums nach dem Twist für euch zusammengetragen.

Achtung, ab hier folgen große Spoiler zu Der Milliardärsbunker

Diesen Twist packt Der Milliardärsbunker am Ende von Folge 1 aus

In Folge 1 von Der Milliardärsbunker sind die Nachrichten zur Weltlage nicht rosig. In ängstlicher Erwartung des Dritten Weltkriegs lässt sich Max (Pau Simon) direkt nach seiner Gefängnisentlassung von seinem Vater zur Besichtigung eines unterirdischen Schutzraums überreden: Hier können sich die Wohlhabenden eine sichere neue Heimat im Falle des Weltuntergangs erkaufen.

Schneller als gedacht, wird das gefürchtete Szenario Wirklichkeit: Beim Test-Besuch des Bunkers zeigen die Nachrichten fallende Bomben und Atom-Explosionen. Die oberirdische Welt ist scheinbar verwüstet und nur die Elite hat unter der Erde überlebt.

Erst das Ende von Folge 1 zeigt die Wahrheit hinter dem Milliardärsbunker: Die Apokalypse wurde nur für die im Bunker eingesperrten Superreichen inszeniert, die nun ausgenommen werden sollen. Während sie an den Atomkrieg glauben, ist über der Erde eigentlich alles in Ordnung. Unterirdisch spitzt sich die Lage der Eingesperrten – von außen überwacht – jedoch zu.

So reagieren Netflix-Nutzende auf Der Milliardärsbunker

Mit einer 5,3 von 10 Punkten bei der IMDb stößt Der Milliardärsbunker aktuell auf nicht allzu viel Gegenliebe. Auch bei Rotten Tomatoes gibt es aktuell von der Kritik nur 20 Prozent positive Besprechungen. Beim Publikum schneidet die Serie mit 55 Prozent ein bisschen besser ab. Die Twist-Überraschung mag gelungen sein, was danach kommt, überzeugt aber offenbar nur die Minderheit.

Hier findet ihr einige Reaktionen von Netflix-Nutzenden aus den sozialen Medien:

Ich nach Folge 1 von Der Milliardärsbunker ...

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Wendung, die man sich nie vorstellen würde …

Der Milliardärsbunker ist für mich ohne Zweifel der Betrug des Jahres. Die Prämisse scheint großartig, aber die Umsetzung ist furchtbar, und das Schlimmste ist, dass es am Ende eine verdammt unerträgliche Seifenoper ist.

Der Milliardärsbunker bei Netflix ist ohne Zweifel die SCHLECHTESTE Serie, die ich seit langem gesehen habe. Haus des Geldes bei Wish bestellt: Flache Charaktere, verabscheuungswürdige Aktionen, absurde und unglaubwürdige Handlung.

Der Milliardärsbunker war nett, aber hat ein dummes Ende. Es wirkt, als würden sie von Netflix eine 2. Staffel erzwingen wollen. Das geht nicht mal als Cliffhanger durch ...

Ein paar positivere Stimmen gibt es im Gesamtbild aber doch:

Nach einer Minute von Der Milliardärsbunker habe ich schon jede Gefühlsreaktion durchlaufen, die existiert. Los geht's!

Der Milliardärsbunker war eine unglauliche Serie. Sie sollten sie besser fortsetzen, denn so kann es nicht enden.

So rechtfertigen die Haus des Geldes-Schöpfer sich für die Wendung in Der Milliardärsbunker

Serienschöpfer Álex Pina erklärte gegenüber Variety , die Entscheidung zu seiner neuen Serie so: "Wir beginnen mit einem apokalyptischen Tonfall und werden dann zu seiner spaßigen Show. Man beginnt mit einem Genre und wechselt dann immer wieder die Filmgattung, wie bei einer Matrjoschka."

Co-Schöpfern Esther Martínez Lobato schließt sich dem an: "Der Genre-Wechsel wird durch unser Ensemble mit starken Charakteren ausgeglichen. Unterschiedliche Zuschauende werden sich in unterschiedliche Figuren verlieben.

Ob das Konzept aufgegangen ist, wird sich zeigen. Denn wie immer wird Netflix nur eine 2. Staffel bestellen, wenn genug Menschen die Serie streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

