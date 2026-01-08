Nach Die Falle gibt es bereits den perfekten Thriller-Nachschub bei Netflix: Die Miniserie mit 6 Folgen hat unzählige Wendungen

Anfang des Jahres gab es eine Thriller-Miniserie bei Netflix, die sich sehr gut als Folge-Binge von Die Falle eignet. Es ist wendungsreiche Unterhaltung und ihr könnt nie sicher sein, ob das Erzählte auch stimmt.

Nach dem deutschen Netflix-Erfolg Liebes Kind bringt uns Showrunnerin Isabel Kleefeld diesen Herbst Die Falle. Bei der spannenden Miniserie können wir uns nie sicher sein, ob die Protagonistin recht hat oder wir in einen Sumpf an Wahnsinn hineingezogen werden. Wer das spannend fand, sollte als nächstes die Thriller-Miniserie His & Hers streamen. Auch hier müssen wir uns fragen, ob das Gesehene stimmt oder wir gerade einer großen Lüge auf den Leim gehen.

His & Hers ist die perfekte Netflix-Miniserie nach Die Falle

Wer schnelle Thriller-Miniserien mit 1000 Twists liebt, wird bei Netflix ohnehin regelmäßig bedient. In der Alice Feeney-Adaption His & Hers geht es nach einem Jahr zurück in ihre Heimatstadt. Gespielt wird die Journalistin Anna, die nach dem Verlust ihres Babys ein Jahr später wieder in die Heimat kommt, von Thor-Star Tessa Thompson. Ihr alter Job als Nachrichtensprecherin ist weg, ihre Mutter ist krank und ihr zurückgelassener Ehemann nicht gut auf sie zu sprechen. Anna beschließt, sich als Reporterin in eine Mordermittlung zu stürzen.

Leitender Detective bei dem Mordfall ist der ebenfalls undurchschaubare Jack, der von The Punisher-Hauptdarsteller Jon Bernthal verkörpert wird. Er legt genauso fragwürdige Ermittlungsmethoden an den Tag wie Anna – und ist so ganz nebenbei ihr entfremdeter Ehemann. Nach und nach werden Motive aufgedeckt, die beide mit dem Opfer in Verbindung bringen und das große Rätselraten für das Publikum beginnt. Wer hat die Tote im Wald umgebracht? Wessen Story stimmt wirklich – seine oder ihre?

His & Hers könnt ihr an einem Nachmittag schauen

Mit sechs Episoden, die jeweils ca. 45 Minuten dauern, kommt His & Hers als Miniserie äußerst bekömmlich daher. Ganz in der Tradition von Netflix wurde auch diese Serie wie Die Falle komplett am Stück veröffentlicht. Ihr könnt sie an einem ruhigen Wochenendnachmittag schauen, wenn draußen die Herbstkälte hereinbricht.

Auch bei His & Hers wird euch das Ende den Boden unter den Füßen wegziehen. Hier gibt es eine Erklärung zum Ende, die ihr euch schonmal vormerken könnt, wenn ihr mit der Serie durch seid. Für mehr Tipps hört unseren Podcast:

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Das Serienjahr 2026 war und ist äußerst spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights des Jahres bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet:



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