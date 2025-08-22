Netflix: Diese 87 neuen Serien-Staffeln erwarten euch 2026

06.12.2025 - 12:10 Uhr
Netflix-Staffeln 2026Netflix
Bei Netflix starten 2026 zahlreiche neue Staffeln eurer Lieblingsserien, wie One Piece, Bridgerton, Avatar und The Witcher. Wann sie euch erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

In diesem Jahr hatte Netflix wieder ein prallgefülltes Serienprogramm zusammengestellt, das neben über 160 neuen Originalserien auch über 80 neue Staffeln an den Start gebracht hat. Das wird sich auch 2026 nicht ändern, denn im nächsten Jahr sprengt der Streamer einmal mehr eure Merklisten mit zahlreichen Neuheiten aus aller Welt und frischen Staffeln eurer Lieblingsserien.

Heiß erwartete neue Folgen von Bridgerton, One Piece und Avatar: Der Herr der Elemente sind nur einige Highlights in 2026. Serien-Abschiede erwarten uns unter anderem mit den finalen Staffeln von Outer Banks, Die Kaiserin und The Witcher.

Welche Netflix-Serien werden 2026 fortgesetzt? Wir haben für euch eine praktische Übersicht mit allen Originalserien des Streaming-Diensts zusammengestellt, die dieses Jahr mit neuen Staffeln fortgesetzt werden sollen – und werden diese regelmäßig aktualisieren. Dokumentarserien und Reality-Shows haben wir dabei vernachlässigt.

Neue Staffeln im Januar 2026 bei Netflix

Neue Staffeln im Februar 2026 bei Netflix

  • The Night Agent, Staffel 3 - Start: 19. Februar
  • Bridgerton, Staffel 4 Teil 2 - Start: 26. Februar

Neue Staffeln im März 2026 bei Netflix:

Neue Staffeln 2026 bei Netflix – ohne Startdatum

Warum fehlen einige Netflix-Serien in der Übersicht? Natürlich kann es vorkommen, dass einige Fortsetzungen länger als geplant auf sich warten lassen oder Serien trotz Verlängerung wieder abgesetzt werden. Auch überrascht uns Netflix manchmal mit bereits abgedrehten Staffeln, die vorher nicht groß angekündigt wurden. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.

