Netflix: Diese 87 neuen Serien-Staffeln erwarten euch 2026

In diesem Jahr hatte Netflix wieder ein prallgefülltes Serienprogramm zusammengestellt, das neben über 160 neuen Originalserien auch über 80 neue Staffeln an den Start gebracht hat. Das wird sich auch 2026 nicht ändern, denn im nächsten Jahr sprengt der Streamer einmal mehr eure Merklisten mit zahlreichen Neuheiten aus aller Welt und frischen Staffeln eurer Lieblingsserien.
Heiß erwartete neue Folgen von Bridgerton, One Piece und Avatar: Der Herr der Elemente sind nur einige Highlights in 2026. Serien-Abschiede erwarten uns unter anderem mit den finalen Staffeln von Outer Banks, Die Kaiserin und The Witcher.
Welche Netflix-Serien werden 2026 fortgesetzt? Wir haben für euch eine praktische Übersicht mit allen Originalserien des Streaming-Diensts zusammengestellt, die dieses Jahr mit neuen Staffeln fortgesetzt werden sollen – und werden diese regelmäßig aktualisieren. Dokumentarserien und Reality-Shows haben wir dabei vernachlässigt.
Neue Staffeln im Januar 2026 bei Netflix
- Stranger Things, Staffel 5 Teil 3 (Finale) - Start: 1. Januar
- Machos Alfa, Staffel 4 - Start: 9. Januar
Bridgerton, Staffel 4 Teil 1 - Start: 29. Januar
Neue Staffeln im Februar 2026 bei Netflix
- The Night Agent, Staffel 3 - Start: 19. Februar
- Bridgerton, Staffel 4 Teil 2 - Start: 26. Februar
Neue Staffeln im März 2026 bei Netflix:
One Piece, Staffel 2 - Start: 10. März
- JoJo's Bizarre Adventure, Staffel 6 - Start: März
Neue Staffeln 2026 bei Netflix – ohne Startdatum
1670, Staffel 3
3 Body Problem, Staffel 2
All Of Us Are Dead, Staffel 2
Alphamännchen, Staffel 2
Altes Geld, neue Liebe, Staffel 2
Avatar: Der Herr der Elemente, Staffel 2
Bad Thoughts, Staffel 2
- Beastars, Staffel 3 Teil 2 (Finale)
- Beef, Staffel 2
- Berlin, Staffel 2
- Bet, Staffel 2
- Black Doves, Staffel 2
- Black Warrant, Staffel 2
- Blood Sisters, Staffel 2
- Bloodhounds, Staffel 2
- Blue Eye Samurai, Staffel 2
- Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Staffel 2
- Clans, Staffel 2
- Class, Staffel 2
Code des Verbrechens, Staffel 3
- Crooks, Staffel 2
Cyberpunk: Edgerunners, Staffel 2
Danke - Nächster!, Staffel 3
Das Gesetz nach Lidia Poët, Staffel 3
Das Mädchen im Schnee, Staffel 3
- Death Inc., Staffel 4
- Der Käfig, Staffel 2
- Der Kastanienmann, Staffel 2
Devil May Cry, Staffel 2
Die Geschichte meiner Familie, Staffel 2
Die Kaiserin, Staffel 3 (Finale)
Diplomatische Beziehungen, Staffel 4
- Envidiosa, Staffel 4
- Fatma, Staffel 2
- Forever, Staffel 2
- Furies, Staffel 2
Geek Girl, Staffel 2
Ginny & Georgia, Staffel 4
- Gockel, Staffel 2
- Guns & Gulaabs, Staffel 2
- Haunted Hotel, Staffel 2
- Heartbreak High, Staffel 3 (Finale)
-
Heeramandi: The Diamond Bazaar, Staffel 2
- Hundert Jahre Einsamkeit, Staffel 2
- Ich und die Walter Boys, Staffel 3
- Knokke off, Staffel 3
- Kohrra, Staffel 2
La Primera Vez, Staffel 4 (Finale)
Leanne, Staffel 2
Long Story Short, Staffel 2
- Lupin, Staffel 4
- Maamla Legal Hai, Staffel 2
Medusa, Staffel 2 (Finale)
Mismatched, Staffel 4
Mütter der Pinguine, Staffel 2
Nobody Wants This, Staffel 3
North of North, Staffel 2
Outer Banks, Staffel 5 (Finale)
- Perfil Falso, Staffel 3 (Finale)
Rabo de Peixe, Staffel 3
Ransom Canyon, Staffel 2
- Running Point, Staffel 2
- Shanty Town, Staffel 2
- She, Staffel 3
- Splinter Cell: Deathwatch, Staffel 2
Supacell, Staffel 2
Survival of the Thickest, Staffel 3 (Finale)
- Süße Magnolien, Staffel 5
- Terminator Zero, Staffel 2
The Four Seasons, Staffel 2
The Gentlemen, Staffel 2
- The Hunting Wives, Staffel 2
- The Lincoln Lawyer, Staffel 4
- The Royals, Staffel 2
- The Upshaws, Staffel 7 (Finale)
- The Watcher, Staffel 2
The Witcher, Staffel 5 (Finale)
Tires, Staffel 3
- Virgin River, Staffel 7
XO, Kitty, Staffel 3
Yeh Kaali Kaali Ankhein - Diese schwarzen Augen, Staffel 3
Warum fehlen einige Netflix-Serien in der Übersicht? Natürlich kann es vorkommen, dass einige Fortsetzungen länger als geplant auf sich warten lassen oder Serien trotz Verlängerung wieder abgesetzt werden. Auch überrascht uns Netflix manchmal mit bereits abgedrehten Staffeln, die vorher nicht groß angekündigt wurden. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.