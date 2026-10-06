Netflix' East of Eden-Serie mit Florence Pugh hat eine Verbindung zum James Dean-Klassiker, die ihr bestimmt nicht bemerkt habt

East of Eden ist mehr als ein Remake des Klassikers Jenseits von Eden von 1955. Wer die beiden Werke vergleicht, bemerkt schnell die Unterschiede. Eine bestimmte Verbindung zwischen beiden ist verblüffend.

Diesen Monat erschien bei Netflix die neue Miniserie East of Eden. Die Adaption des Romans von John Steinbeck hält sich eng an die Vorlage. Das allein hebt die aktuelle Version von der ersten Verfilmung ab. Jenseits von Eden war 1955 nicht nur der Durchbruch für James Dean, sondern auch eine eher lose Adaption. Das ist nicht verwunderlich, schließlich haben die Menschen hinter der Kamera einen völlig unterschiedlichen Blick auf die Geschichte – und das trotz ihrer Familienzugehörigkeit.

Jenseits von Eden wurde vom Großvater der East of Eden-Macherin inszeniert

Zoe Kazan ist die Enkelin des Regisseurs Elia Kazan. Dieser hat die Regie beim James Dean-Klassiker geführt. Sicherlich wäre er heute sehr stolz auf seine Enkelin, die ihre eigene Version des Stoffes realisiert hat. Im Gegensatz zu ihrem Großvater hat sie nicht nur das letzte Viertel, sondern den gesamten Roman verarbeitet. Dabei konnte sie einen völlig anderen Blick auf die Geschichte werfen.

In einem Interview mit der Time sprach Zoe Kazan davon, wie anders ihr Ansatz an die Geschichte war. Dabei gab sie zu, den Film ihres Großvaters seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen zu haben. Sie wollte gerne ihre eigene Version von Jenseits von Eden erschaffen, ohne vom Original beeinflusst zu werden.

Und ihr Ansatz ist auch anders: East of Eden stellt die Figur Cathy (Florence Pugh) in den Mittelpunkt. Im Roman ist Cathy wohl eine der wichtigsten Figuren, doch in der ersten Adaption taucht sie lediglich in einer verkürzten Rolle auf. Da der Film mit James Dean nur das letzte Viertel des Romans behandelt und auch den nur lose adaptiert, liegen dort viele Geschehnisse bereits in der Vergangenheit.

Zoe Kazan erklärte, dass beide Versionen Abbilder der jeweiligen federführenden Person sind. Elia setzte Caleb (James Dean) ins Zentrum, mit dem er sich offenbar eng verbunden fühlte. Seine Version fokussierte sich auf Schuld, Ablehnung und Entfremdung, Themen, mit denen er sich häufig konfrontiert sah.

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Für Zoe war es Cathy, auf die sich die Handlung fokussierte. Zoe selbst war gerade Mutter geworden, als sie mit der Arbeit an East of Eden begann. Cathy ist eine Mutter, die ihre kleinen Söhne im Stich lässt und laut Zoe “unverbesserlich, unwiderstehlich und voller Eigenwillen” ist.