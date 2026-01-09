Netflix' einflussreichste Sci-Fi-Serie geht weiter – und die wichtigste Person kehrt für Staffel 8 zurück

Charlie Brookers Netflix-Anthologie Black Mirror wird mit einer 8. Staffel weitergehen. Das heißt, bald gibt es wieder schaurige Sci-Fi-Visionen auf dem schwarzen Spiegel zu sehen.

"Klingt wie eine Folge Black Mirror" ist längst zur gängigen Redewendung geworden, wenn uns in der Realität etwas Dystopisches oder Fragwürdig-futuristisches wie Überwachungsstaat-Machenschaften und KI-Quatsch begegnen. Kein Wunder also, dass Netflix seinen kulturellen Sci-Fi-Meilenstein nicht einfach links liegen lässt. Zumal die Serie zuletzt für drei Golden Globes nominiert wurde, die kommenden Sonntag verliehen werden.

Black Mirror-Macher Charlie Brooker arbeitet schon an Staffel 8 der Netflix-Serie

Autor Charlie Brooker zeichnet bereits von Anfang an für Black Mirror verantwortlich, sogar schon zu der Zeit, als das Format noch beim britischen Sender Channel 4 beheimatet war. Er hat bisher fast jede Episode der Anthologie geschrieben, viele davon sogar im Alleingang. Und das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter bestätigte er jetzt jedenfalls, das er bereits mit der Arbeit an Staffel 8 begonnen hat:

Nun, zum Glück hat [die Serie] eine Zukunft, also kann ich bestätigen, dass Black Mirror zurückkehren wird, gerade rechtzeitig, damit die Realität es einholen kann. Das ist also aufregend. Dieser Teil meines Gehirns wurde bereits aktiviert und arbeitet auf Hochtouren.

Es ist ein nützliches Gedankenexperiment, wenn man sich einer neuen Geschichte nähert. Ich überlege oft: 'Nun, was haben wir noch nicht gemacht, und welche Stimmung suche ich? An welcher Stelle des Albums kommt dieser Track, und in welche musikalische Richtung wollen wir gehen?‘ Wir werden es herausfinden.

Jede einzelne Black Mirror-Staffel behandelt er übrigens wie ein Musikalbum mit verschiedenen Songs. Zu dieser Herangehensweise meinte Brooker:

Insgesamt besteht Black Mirror bereits aus 34 Einzelfolgen mit in sich abgeschlossenen Geschichten. Lediglich USS Callister : Into Infinity aus Staffel 7 bildet als Fortsetzung zur Episode USS Callister eine Ausnahme als Sequel-Episode. Auf die aufwendigste Story überhaupt muss man allerdings mittlerweile verzichten, da sie aus technischen Gründen von der Plattform gelöscht wurde.

