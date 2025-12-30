Netflix erzählt die Geschichte einer der größten Boybands aller Zeiten: Der erste Trailer ist eine Reise in die Vergangenheit

Take That brachte uns Ohrwurm-Hits, kreischende Fans, eine Trennung und ein Comeback. Nun zeigt Netflix die bewegte Geschichte der erfolgreichen Boyband in einer umfangreichen Dokumentation.

Bereits 2023 gab Robbie Williams in seiner gleichnamigen Netflix-Doku Einblicke in seine Zeit bei Take That, doch nun bekommt die legendäre 90er-Boyband eine eigene dreiteilige Dokumentation bei dem Streamingdienst. Im ersten Teaser seht ihr das turbulente Leben der fünfköpfigen Band aus Manchester.

Erster Teaser zur Netflix-Doku Take That

Take That - S01 First Look (English) HD

In dem ersten Clip, den Netflix jetzt präsentiert hat, ist die Band backstage vor einem Konzert zu sehen. Aus dem Off spricht ein Mitglied:

Nichts ist besser, als in einer Band zu sein. Da ist eine Stärke, eine Aufregung. Von Anfang an gab es etwas in uns, das etwas beweisen wollte.

Der Teaser verrät aber auch, dass nichts die jungen Männer auf den gigantischen Erfolg vorbereiten konnte, der kommen sollte und trotz aller Höhenflüge, auch einige Abstürze mit sich brachte.

Laut The Hollywood Reporter blickt die Doku auf 35 Jahre Bandgeschichte zurück und kombiniert seltenes Archivmaterial sowie bislang unveröffentlichte Aufnahmen mit neuen Interviews. Bei Netflix sind unter dem Cast mit Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald und Jason Orange alle Mitglieder aufgeführt, die vermutlich ihre Geschichte auch aus heutiger Perspektive erzählen werden.

Regie führte David Soutar, der bereits Musikdokumentationen wie Ed Sheeran: The Sum of It All und Bros: After the Screaming Stops umgesetzt hat.



90er-Jahre Boyband Take That schrieb Musikgeschichte

Take That zählt zu den größten Pop-Acts der 90er-Jahre, mit zwölf Nummer-eins-Hits in Großbritannien, über 45 Millionen verkauften Tonträger weltweit und ausverkauften Shows. Die Serie beleuchtet nicht nur den kometenhaften Aufstieg, sondern auch Konflikte, Herzschmerz und die dramatische Trennung der Band, bis hin zu ihrem erfolgreichen Comeback.

Erzählt wird die Geschichte vollständig aus der Perspektive der Band als intime und persönliche Chronik. Ab dem 27. Januar 2026 könnt ihr dann die dreiteilige Doku Take That bei Netflix streamen.

