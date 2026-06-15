Danke, Netflix! Eine der erfolgreichsten Serien bringt Ex-Hauptdarstellerin fürs Finale zurück

Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien geht mit Staffel 4 zu Ende. Für das Finale macht der Streamer den Fans ein großes Geschenk und bringt eine wichtige Figur zurück.

Auch Agenten gehen in Rente. Das gilt zumindest für den Night Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso), dessen Abenteuer bald mit einer vierten und letzten Staffel von The Night Agent enden sollen. Aber nicht ohne seine brillante Partnerin: Luciane Buchanan wird als Rose Larkin zurückkehren.

Netflix bringt Luciane Buchanan als Rose zurück: Nach Staffel 2 wurde ihr Vertrag aufgelöst

Wie Deadline berichtet, ist Buchanans Figur in Staffel 4 wieder mit von der Partie. In Staffel 1 und 2 wurde sie zu Peter Sutherlands professioneller und romantischer Partnerin und spielte neben ihm die zweite Hauptrolle. In Staffel 3 fehlte sie zur Enttäuschung vieler Fans allerdings komplett.

Showrunner Shawn Ryan erklärte laut Deadline bereits, dass ihr Fehlen kreative und keine persönlichen Gründe hatte. Er habe der Schauspielerin verdeutlicht, dass er ihre künftige Rückkehr für gut möglich halte, so Ryan.

Dem Bericht zufolge löste Netflix nach Staffel 2 Buchanans Vertrag auf, sodass die Konditionen ihrer Arbeit neu verhandelt werden müssten – potenziell könnte für sie ein guter Deal dabei herausspringen. Immerhin wird dem Streamer der Unmut von Millionen von Fans aufgefallen sein, die Rose Larkin in Staffel 3 vermisst haben.

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In schranktrockenen Tüchern ist Luciane Buchanans Rückkehr damit also noch nicht: Sie und ihr Arbeitgeber müssen sich zunächst über die neue Gage einig werden. Es steht aber zu erwarten, dass Netflix den Abschluss seiner großen Hit-Serie nicht mit einer Casting-Enttäuschung torpedieren will.

Einschätzung zur letzten Season von Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger: Ich kann es selbst kaum glauben, aber Staffel 3 von The Night Agent ist richtig gut

Wann kehrt The Night Agent mit Staffel 4 zu Netflix zurück?

Einen konkreten Starttermin für Staffel 4 von The Night Agent gibt es aktuell noch nicht. Wir rechnen nicht vor Frühjahr 2027 mit einer Veröffentlichung.