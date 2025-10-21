Netflix' Fantasy-Hit, der über 100 Millionen Mal gestreamt wurde, geht weiter: Im neuen Trailer vernichten zwei Riesen eine Stadt

Troll ist einer der erfolgreichsten Fantasy-Filme von Netflix. Zum Nachfolger Troll 2 gibt es jetzt einen neuen Trailer, der Fans das Duell zweier Giganten zeigt.

Godzilla kann einpacken: Seit 2022 begeistert Troll mit nordischen Mega-Monstern die Netflix-Community. In Kürze wird mit Troll 2 das Sequel des Fantasy-Hits im Stream erscheinen. Der neue Trailer zeigt jetzt: Die Fortsetzung legt auf die Action des Vorgängers noch eine gehörige Schippe drauf.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Troll 2 an:

Troll 2 - Trailer (Deutsch) HD

Troll 2 setzt ein erfolgreiches Fantasy-Franchise bei Netflix fort

In Troll 2 muss Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) Norwegen erneut vor dem Untergang bewahren: Ein zorniger Troll, dem dessen Bewacher den Namen "Megatroll" gegeben haben, will sich an der Menschheit rächen – und sprengt im Trailer erst einmal eine fröhliche Aprés-Ski-Party.

Mit von der Partie sind außerdem auch wieder Andreas (Kim Falck) und Kapitän Kris (Mads Sjøgård Pettersen), der mittlerweile zum Major befördert wurde. Gemeinsam finden sie einen eigenen Troll (!), der sich mit ihnen gegen seinen wütenden Artgenossen verbündet. Im Trailer droht die Schlacht der beiden allerdings eine ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen.

Troll ist laut Netflix mit 103 Millionen Streams in 91 Tagen noch immer der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film des Streamers. Ob Troll 2 diese Zahlen toppen kann, wird sich in Kürze zeigen.

Wann kommt Troll 2 zu Netflix?

Troll 2 erscheint am 1. Dezember 2025 bei Netflix.

