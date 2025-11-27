Netflix-Film ist gestern neu erschienen und hat sofort Platz 1 erobert: Der Grund wird niemanden überraschen

Bei Netflix ist gerade erst ein neuer Weihnachtsfilm erschienen und schon steht der Streifen auf Platz 1 der Top 10. Es geht um einen Heist in London und natürlich große romantische Gefühle.

Die Weihnachtssaison ist bei Netflix schon in vollem Gange und der Streamer liefert praktisch wöchentlich neue Filme zur festlichsten Jahreszeit. Nach der Eigenproduktion Champagne Problems, die die Spitze der Film-Charts des Streamers erobern konnte, ist erst gestern ein brandneuer Weihnachtsfilm von Netflix erschienen. Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub heißt der Mix aus Krimi-Komödie und romantischer Weihnachtsstimmung, der sich schon direkt an der Spitze der Top 10 festgesetzt hat.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in der Krimi-Weihnachtskomödie Jingle Bell Heist

Im Film von Regisseur Michael Fimognari erfährt die Protagonistin Sophia (Olivia Holt), dass die Krankenversicherung die Kosten für die Behandlung ihrer krebskranken Mutter nicht mehr übernimmt. Um schnell an Geld zu kommen, will die in London lebende Amerikanerin den Unternehmer Maxwell Sterling (Peter Serafinowicz) ausrauben. Der ist der Besitzer des luxuriösesten Kaufhauses der Stadt.

Bei ihrem Heist-Plan lernt sie den Ex-Sicherheitsexperten Nick (Connor Swindells) kennen, der wiederum ein anderes, persönliches Motiv hat, um Sterlin um sein Vermögen zu erleichtern. Wenig überraschend knistert es bald zwischen den beiden.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Jingle Bell Heist:

Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 27. November 2025:

Noch sind die Charts ausgeglichen, was den Anteil an Weihnachtsfilmen angeht. Neben beliebten festlichen Titeln wie Jingle Bell Heist, Champagne Problems, A Merry Little Ex-Mas und A Cinderella Christmas tummeln sich unter anderem noch Guillermo del Toros Frankenstein-Verfilmung, der Gerard Butler-Action-Kracher Criminal Squad 2 und das emotional-aufrüttelnde Drama Train Dreams in der Film-Top-10 des Streamers.

Und falls ihr lieber Serien statt Filme schaut und noch kommende, aktuelle Streaming-Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.