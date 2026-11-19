Ihr seid euch unsicher, wie gut Robert Pattinson als neuer James Bond wirklich ist? Moviepilot empfiehlt euch einen Action-Blockbuster, der gerade bei Netflix streamt und als 007-Bewerbung des Stars durchgeht.

In dieser Woche beschäftigt die Filmwelt vor allem diese Wahnsinnsmeldung: Robert Pattinson ist der neue James Bond-Darsteller im langerwarteten nächsten Film der legendären Reihe. Egal ob Fan oder Skeptiker:in, alle fragen sich jetzt schon, wie sich der Star in der Rolle schlagen wird und wie seine Version des ikonischen Spions in Bond 26 wohl ausfällt.

Ein Blockbuster von Meisterregisseur Christopher Nolan (Die Odyssee) von 2020, der inmitten der Corona-Pandemie etwas untergegangen ist, liefert schon eine ungefähre Vorstellung von Pattinson als Bond ab. Ihr könnt ihn sogar bei Netflix im Abo streamen.

Bei Netflix: Christopher Nolans Tenet zeigt Robert Pattinson im Bond-Modus

In Tenet spielt Hauptdarsteller John David Washington (The Creator) einen namenlosen Protagonisten, der in eine außergewöhnliche Spionage-Welt eintaucht. Darin verlaufen die Gesetze der Zeit nach anderen Regeln. Für seine Mission, die ihm aus einer apokalyptischen Zukunft aufgetragen wird, nutzt er eine ungewöhnliche Technik. Sie ermöglicht es Objekten und Menschen, sich rückwärts durch die Zeit zu bewegen, ohne die Gegenwart zu verlassen. Unterstützt wird die Hauptfigur von dem mysteriösen Neil, der mehr zu wissen scheint, als es anfangs den Anschein hat.

Genau dieser von Robert Pattinson gespielte Neil ist es, auf den ihr bei eurer nächsten Sichtung von Tenet genau achten solltet. Mit einer Mischung aus lässigem Charisma, rätselhafter Verschlossenheit und mühelosen Action-Manövern wirkt die Performance des neuen Bond-Darstellers wie die Blaupause für den nächsten 007.

Pattinson hat in den letzten Jahren vor allem als The Batman-Star bewiesen, dass er einen großen Action-Blockbuster anführen kann. Mit dem Wissen um sein Bond-Casting entpuppt sich Nolans Actionthriller von 2020 aber als Schlüsselfilm für die Zukunft des Schauspielers. Ihr werdet beim Schauen von Tenet vor allem damit beschäftigt sein, der komplex-abstrakten Story folgen zu können. Wem das zu frustrierend ist, kann sich lieber auf Pattinson in dem Film konzentrieren und überprüfen, wie viel James Bond hier schon in dem künftigen Doppelnull-Agenten steckt.

Wann startet Bond 26 mit Robert Pattinson im Kino?

Bis wir den Star in der 007-Rolle zu sehen bekommen, wird noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Ein konkretes Startdatum für den 26. Bond-Film steht bis jetzt nicht fest. Falls die Dreharbeiten nächstes Jahr endlich starten, rechnen wir ungefähr in der zweiten Jahreshälfte 2028 mit einem Release.