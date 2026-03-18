In 2 Tagen endet Netflix' beste Gangster-Serie: 4 Jahre mussten die Fans warten

Eine extrem beliebte Gangster-Serie auf Netflix endet in Kürze mit einem Film: Ein englisches Verbrecher-Genie stellt sich dort den Dämonen seiner Vergangenheit.

Verbrechen zahlt sich aus. Zumindest bei Netflix, wo seit Jahren die Gangster-Serie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham beheimatet ist. Das Epos um Verbrecher-Genie Thomas Shelby (Cillian Murphy) und seine umtriebige Familie wird jetzt als Film ein erstes Ende finden: In wenigen Tagen erscheint im Stream der Film Peaky Blinders: The Immortal Man.

Netflix schließt mit Peaky Blinders: The Immortal Man das Kapitel Thomas Shelby ab

Von 1919 bis in die Mitte der 1930er Jahre hinein haben Fans die Machenschaften Shelbys mitverfolgt, der in mittlerweile sechs Staffeln immer mächtiger wurde. Nachdem 2022 die letzten Folgen erschienen, setzt The Immortal Man jetzt im Jahre 1940 ein: England wird von der deutschen Luftwaffe bombardiert, Thomas Shelby hat sich einsam aufs Land zurückgezogen.

Erst, als sein Sohn Duke (Barry Keoghan) in die Bredouille gerät, kehrt die Legende nach Birmingham zurück: Duke hat sich mit den Nazis und ihrem Vermittler Beckett (Tim Roth) eingelassen, der Großbritannien für die Sache des Dritten Reiches einnehmen will.

Schaut hier den Trailer zu Peaky Blinders: The Immortal Man:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Fans werden im Peaky Blinders-Film einige bekannte Gesichter wieder sehen: Neben Tommy kehren unter anderem seine Schwester Ada (Sophie Rundle), Stephen Graham als Gewerkschaftsboss Hayden Stagg und Johnny Dogs (Packy Lee) zurück.

Wie Cillian Murphy bereits bestätigt hat, endet seine Peaky Blinders-Reise mit The Immortal Man: Das Kapitel Thomas Shelby ist damit abgeschlossen. Die weitere Geschichte der englischen Gang allerdings nicht – geplant ist eine Peaky Blinders-Sequel-Serie, die 1953 spielen soll.

Wann erscheint Peaky Blinders: The Immortal Man bei Netflix?

Peaky Blinders: The Immmortal Man wird am 20. März 2026 bei Netflix erscheinen. Produziert und geschrieben wurde der Film von Serien-Showrunner Steven Knight, Regie führte Tom Harper, der auch in der 1. Staffel der Serie Folgen inszenierte.