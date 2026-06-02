Netflix gibt Startdatum für Kaulitz & Kaulitz bekannt: Darauf können sich Fans in Staffel 3 freuen

Darauf haben Fans gewartet: Die neue Staffel von Kaulitz & Kaulitz und jetzt ist endlich bekannt, wann es neue Folgen von Bill und Tom Kaulitz gibt.

Es gibt in Deutschland wohl keine bekannteren Zwillinge als Bill und Tom Kaulitz. Die Tokio-Hotel-Stars sind längst nicht mehr nur mit ihrer Musik mega-erfolgreich, sondern begeistern die Massen auch mit den Einblicken in ihr Privatleben. Beim Streaming-Riesen Netflix läuft bereits seit 2024 ihre eigene Dokuserie Kaulitz & Kaulitz, in der sie ihren Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewähren.

Zwei Staffeln gibt es inzwischen zu sehen – und eine weitere steht schon in den Startlöchern! Wann genau es mit den Kaulitz-Zwillingen bei Netflix weitergeht, erfahrt ihr hier.

Kaulitz & Kaulitz 2026: Dann startet Staffel 3 bei Netflix

"The Party has arrived" heißt es schon bald wieder bei Netflix, denn die dritte Staffel von Kaulitz & Kaulitz steht quasi vor der Tür: Ab dem 23. Juli nehmen Tom und Bill Kaulitz ihre Fans wieder mit in ihr aufregendes Leben in Hollywood und zeigen sich dabei gewohnt facettenreich. Die Zwillinge nehmen kein Blatt vor den Mund und teilen sogar ihre intimsten Momente mit der Kamera.

Das ganz besondere Highlight dieser Staffel: Diesmal spielen nicht nur Los Angeles, Hollywood und Berlin eine Rolle. Die Reise führt die Brüder auch zurück zu ihren Wurzeln in die Heimat – und dort gewähren sie seltene, hochemotionale Einblicke in ihre Vergangenheit und Kindheit.

Wer die letzten Jahre noch einmal Revue passieren lassen und sich erneut daran erinnern möchte, was die beiden in der Vergangenheit erlebt haben, kann bei Netflix die ersten beiden Staffel auf Abruf nachschauen.

Neues Projekt für die Kaulitz-Brüder 2026

Die neue Staffel von Kaulitz & Kaulitz wird für Fans und die Brüder selbst nicht das letzte Highlight in diesem Jahr sein. Im Dezember übernehmen Bill und Tom offiziell die Moderation von Wetten, dass..? und treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk. Die Ausgabe mit den beiden wird am Samstag, 5. Dezember, wie gewohnt um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Welche Gäste sich zum neuen Moderations-Duo an diesem Abend hinzugesellen, ist noch nicht bekannt.