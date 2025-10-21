Netflix' größtes Thriller-Universum geht bei Amazon weiter: Die neue Serie stellt das ganze Franchise auf den Kopf

Ab heute gibt es bei Amazon Prime Video eine Miniserie, zu deren Universum dutzende weitere Thriller-Produktionen gehören. Aber der neueste Teil stellt mit seinen Horror-Elementen alles auf den Kopf.

Hätte das Thriller-Genre einen zweiten Namen, wäre er Harlan Coben. Der amerikanische Romanautor hat die Vorlagen zu unzähligen spannenden Serien verfasst – allein 11 (!) davon finden sich auf Netflix. Seine neueste Serie aber erscheint heute auf Amazon Prime Video und überrascht mit schaurigen Horror-Aspekten: Lazarus.

Ab sofort bei Amazon Prime: Darum geht's in Harlan Cobens Horror-Thriller Lazarus

Lazarus dreht sich um den Gerichtsmediziner Joel Lazarus (Sam Claflin), der nach dem angeblichen Suizid seines Vaters (Bill Nighy) Visionen von toten Menschen hat. Er kann mit den Mordopfern kommunizieren und versucht so, ihre Todesfälle aufzuklären.

Schaut hier den englischen Trailer zu Harlan Coben's Lazarus:

Lazarus - Trailer (English) HD

Dazu gehören nicht zuletzt auch die womöglich fingierte Selbsttötung seines Vaters und die Ermordung seiner Schwester (Eloise Little) vor 25 Jahren – er glaubt, dass ein und dieselbe Person dahintersteckt. Als Lazarus' bester Freund Seth (David Fynn) von seinen Vermutungen und seinen augenscheinlichen Halluzinationen hört, hält er ihn für verrückt.

Lazarus umfasst sechs Episoden und ist als Miniserie konzipiert, eine zweite Staffel kommt daher wohl nicht. Anders als etwa bei In ewiger Schuld gibt es keine Romanvorlage: Die Story hat sich Coben gemeinsam mit Daniel Brocklehurst (Ich schweige für dich) und anderen Autor:innen direkt für den Streaming-Markt ausgedacht.

Es handelt sich bei Lazarus bereits um die zweite Coben-Serie bei Amazon Prime Video. Shelter - Der schwarze Schmetterling erschien dort im Herbst 2023.

Harlan Coben's Lazarus läuft seit dem 22. Oktober 2025 bei Amazon Prime Video.

