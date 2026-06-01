Netflix' größtes Thriller-Universum geht endlich weiter: Der Trailer zur mittlerweile 13. Serie ist da

Das größte Thriller-Franchise auf Netflix wird fortgesetzt und jetzt gibt es einen neuen Trailer zu Teil 13: Die Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben beginnt mit einem besonders schlimmen Verbrechen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Nur für dein Leben:

Nur für dein Leben - Trailer (Deutsch) HD

In Harlan Cobens neuer Thriller-Serie sucht Sam Worthington seinen totgeglaubten Sohn

Harlan Coben hat ein Universum des Verbrechens erschaffen. Und das nicht nur auf dem Buchmarkt, wo diverse Krimiromane des erfolgreichen Autors kursieren, sondern auch bei Netflix: Dort wird mit Harlan Cobens Nur für dein Leben bald die 13. Serie des Thriller-Universums im Stream landen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Nur für dein Leben beginnt am Tiefpunkt von David Burroughs' Leben: Für den Mord an seinem kleinen Sohn Matthew wird er unschuldig ins Gefängnis geworfen. Fünf harte Jahre hat er dort bereits verbüßt, als ihm seine Schwägerin (Britt Lower) das Unfassbare zeigt: Auf einem kürzlich aufgenommenen Foto ist ein Junge mit großer Ähnlichkeit zu Matthew zu sehen – inklusive eines Muttermals. Ist er doch am Leben?

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

David fackelt nicht lange und bricht aus dem Gefängnis aus. Er macht sich mit Rachels Hilfe auf die Suche nach seinem Sohn – und denjenigen, die ihn entführt haben. Die Spur führt ihn in die Kreise mächtiger und skrupelloser Gegenspieler.

Wann kommt Nur für dein Leben zu Netflix?

Nur für dein Leben erscheint am 18. Juni 2026 bei Netflix. Die Serie hat acht Folgen.

Auch interessant:

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.