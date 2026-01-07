Netflix’ größtes Thriller-Universum geht weiter: Nach Suche mich nicht kommt schon bald die nächste Harlan Coben-Serie

Die Thriller-Serie Suche mich nicht ist ein echter Netflix-Hit. Wer nicht genug von Adaptionen der Harlan Coben-Romane bekommt, kann sich auf baldigen Nachschub freuen.

Netflix hat aus den Romanen des Schriftstellers Harlan Coben ein gewaltiges Serienuniversum erschaffen. Mit Suche mich nicht ist pünktlich zum Jahresbeginn die jüngste Verfilmung gestartet, die James Nesbitt als besorgten Vater Simon nach seiner entflohenen Tochter suchen lässt. Die Thriller-Serie konnte sich mit ihren zahlreichen Twists direkt an die Spitze der Netflix-Charts setzen.

Wer sich nach den acht Episoden in den nächsten Harlan Coben-Thriller stürzen will und bereits alle vorangegangenen Miniserien durchgebingt hat, darf sich freuen. Die nächste Serie aus dem Thriller-Franchise kommt schon in Kürze zu Netflix.

Nach Suche mich nicht kommt die Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben zu Netflix

Lange müssen sich Thriller-Fans nicht auf Harlan Coben-Nachschub gedulden. Eine Serienadaption des 2023 veröffentlichten Romans Nur für dein Leben (im Original: I Will Find You) erscheint im Laufe des Jahres bei Netflix. Da die Dreharbeiten bereits seit vergangenem Sommer abgeschlossen sind, könnte die Serie schon im Frühling 2026 starten.

Nur für dein Leben wurde von Vorlagenautor Harlan Coben in Zusammenarbeit mit Showrunner Robert Hull entwickelt. Die Geschichte folgt dem für den Mord an seinem Kind unschuldig verurteilten Familienvater David Burroghs. Als dieser einige Jahre später erfährt, dass sein Sohn womöglich noch am Leben ist, fasst er den Entschluss, aus dem Gefängnis auszubrechen und nach der Wahrheit zu suchen.

Die Hauptrolle der neuen Harlan Coben-Serie übernimmt Avatar-Star Sam Worthington. Zur weiteren Besetzung zählen Britt Lower (Severance), Milo Ventimiglia (This is Us), Erin Richards (Gotham) sowie Logan Browning (Dear White People), Jonathan Tucker (Debris), Clancy Brown (The Penguin) und Madeleine Stowe (Welcome to Derry). Insgesamt wird die abgeschlossene Miniserie acht Episoden umfassen.

Seit mittlerweile sechs Jahren bringt die nach dem Erfolg der Miniserie Safe (2018) geschlossene und äußerst fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Netflix und Harlan Coben regelmäßig neue Verfilmungen seiner Romane hervor. Nur für dein Leben ist bereits die 12. (!) Serienadaption, die im Rahmen dieser Partnerschaft produziert wurde.

Das Harlan Coben-Universum bei Netflix im Überblick:

Suche für mich ist längst nicht die einzige spannende Serie, die es diesen Januar zu entdecken gibt. Weiteren frischen Thriller-Nachschub stellen wir euch im Podcast vor.

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.