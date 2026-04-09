Netflix-Hammer: Wednesday Staffel 3 schnappt sich einen der größten Game of Thrones-Stars

Nach Eva Green und Winona Ryder bekommt Wednesday Staffel 3 noch mehr prominenten Zuwachs. Ein riesiger Game of Thrones-Star wird an ihrer Seite zu sehen sein.

Die 3. Staffel von Wednesday wird aktuell in Irland gedreht und seit einigen Wochen trudeln immer mehr Nachrichten von der grünen Insel ein. Nachdem mit Stranger Things-Star Winona Ryder und Pretty Dreadful-Alumna Eva Green bereits zwei riesige Neuzugänge zum Cast gestoßen sind, gibt es jetzt weitere große Namen für die kommenden Folgen zu berichten. Darunter sind Stars aus Game of Thrones und Ted Lasso.

Game of Thrones-Star Lena Headey stößt zu Wedensday Staffel 3

Als Cersei Lannister wurde Lena Headey in den 2010er Jahren weltbekannt. Jetzt hat der 300- und The Abandons-Star einen weiteren Serien-Coup gelandet und wird in der 3. Staffel von Wednesday zu sehen sein, wie Netflix selbst über Instagram geteilt hat.

Welche Rolle Headey in der Fortsetzung des Fantasy-Horror-Hits einnehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt, doch soll sie in der kommenden Staffel als Gast-Star fungieren. Damit gehört sie nicht wie Winona Ryder und Eva Green zum Hauptcast der Serie, sondern wird voraussichtlich nur ab und zu in den kommenden Folgen zu sehen sein.

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Neben dem Game of Thrones-Star wurden zwei weitere neue Namen verkündet. Ein bekanntes Gesicht bildet James Lance, der vielen vermutlich als Trent Crimm (vom Independent) aus der Apple TV-Hitserie Ted Lasso ein Begriff ist. Andrew McCarthy hingegen ist eine waschechte 80er-Jahre-Legende und damals mit Filmen wie Pretty in Pink, Mannequin oder St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief bekannt geworden.

Weitere bereits bestätigte Neuzugänge in Wednesday Staffel 3 bilden Chris Sarandon (Nightmare Before Christmas), Noah Taylor (Charlie und die Schokoladenfabrik), Oscar Morgan (Gotham Knights) und Kennedy Moyer (Roofman).

Wann kommt Wednesday Staffel 3 zu Netflix?

Die Dreharbeiten der neuen Folgen laufen bereits auf Hochtouren, werden jedoch noch eine ganze Weile andauern. Daraufhin folgt ein umfangreicher Postproduktionsprozess. Ausgehend von der Produktionsdauer der vorherigen Seasons, rechnen wir mit Staffel 3 von Wednesday ab Sommer 2027 bei Netflix.

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