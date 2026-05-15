Netflix hat beliebte Thriller-Serie abgesetzt: Staffel 5 wird die letzte sein

Eine dramatische Thriller-Serie wurde von Netflix nach der ursprünglichen Absetzung gerettet und erfolgreich wiederbelebt. Jetzt steht das Ende aber wirklich fest.

Vor mittlerweile 15 Jahren ist Schauspielstar Matthew McConaughey erstmals in der Rolle des Anwalts Mickey Haller in dem Kinofilm Der Mandant zu sehen gewesen. Ab 2019 wurde der Stoff nach Michael Connellys Bestseller-Romanen zur Serie entwickelt, wobei das Projekt im Zuge der Pandemie vom Sender CBS eingestellt wurde. Netflix sprang schließlich ein, entwickelte The Lincoln Lawyer und spendierte dem erfolgreichen Mix aus Drama und Thriller bislang vier Staffeln. Jetzt steht fest, dass Staffel 5 die letzte sein wird.

Netflix beendet The Lincoln Lawyer mit Staffel 5

Wie Deadline berichtet, hat Netflix The Lincoln Lawyer jetzt abgesetzt. Die kommende Season, die gerade schon in Los Angeles gedreht wird, stellt also das Serienfinale dar. Damit kommt The Lincoln Lawyer trotzdem auf eine respektable Anzahl an Staffeln.

In der Adaption von Showrunner David E. Kelley (Boston Legal) spielt Manuel Garcia-Rulfo (Sweet Girl) den einstigen Star-Anwalt Mickey Haller, der nach einem Unfall schwer abhängig von Schmerzmitteln wurde. Nach der Überwindung seiner Sucht erfährt er, dass ein Anwaltskollege ermordet wurde und ihm seine Kanzlei in Los Angeles vererbt hat. Dadurch steigt Mickey, der alle seine Fälle vom Rücksitz seines Autos der Marke Lincoln abwickelt, wieder ins Geschäft ein.

Die 4. Staffel des Netflix-Hits ist im Februar bei dem Streamer erschienen und hat sich direkt wieder die Spitze der Serien-Charts gesichert.

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Wann startet The Lincoln Lawyer Staffel 5 bei Netflix?

Da die Dreharbeiten zur finalen Staffel gerade noch laufen, müssen sich Fans noch eine Weile auf die letzten The Lincoln Lawyer-Folgen gedulden. Wir rechnen ungefähr Anfang 2027 mit dem Release von Staffel 5.

Die 5. Staffel von The Lincoln Lawyer wird Michel Connellys Roman Resurrection Walk von 2023 adaptieren. Im Roman tritt neben Mickey auch dessen Halbbruder in den Vordergrund: der bekannte LAPD-Ermittler Harry Bosch. Zum Crossover mit Titus Welliver aus dem Amazon Prime-Hit wird es in der Netflix-Serie aber nicht kommen, da am Ende von The Lincoln Lawyer Staffel 4 How I Met Your Mother-Star Cobie Smulders als Mickeys Halbschwester Allison eingeführt wurde.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.