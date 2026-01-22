Netflix hat es schon wieder getan: Neue Western-Serie nach nur einem Monat abgesetzt

Diese Western-Serie ist erst vor wenigen Wochen bei Netflix gestartet, schon hat der Streamer ihr offiziell den Laufpass gegeben. Es wird keine 2. Staffel mehr geben.

Western-Fans durften sich Anfang Dezember 2025 über eine neue Serie im Netflix-Programm freuen, die mit großen Namen wie Game of Thrones-Star Lena Headey und Gillian Anderson (Akte X) aufwartete. Nach sieben Folgen in einer Staffel ist nun jedoch bereits Schluss, denn Netflix hat The Abandons offiziell abgesetzt.

Netflix setzt The Abandons ab: Western-Serie mit Game of Thrones-Star erhält keine 2. Staffel

Wie Deadline berichtet, kommt die Absetzung nach verhaltenen Streaming-Zahlen, die der kürzlich erschienene What We Watched Bericht von Netflix für das zweite Halbjahr 2025 offenlegt. Demnach wurde The Abandons innerhalb der ersten 28 Tage bei Netflix rund 19,8 Millionen Mal gestreamt, was offenbar hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Serie konnte sich nur zwei Wochen in den internationalen Serien-Charts bei Netflix halten, in Deutschland schaffte es The Abandons bis auf Platz 3.

Eine Verlängerung stand bereits zu Beginn unter einem schlechten Stern: Zum Ende der Dreharbeiten von Staffel 1 hat Showrunner Kurt Sutter (Sons of Anarchy) die Serie verlassen. Eine neue Season hätte somit unter einer anderen kreativen Leitung fortgeführt werden müssen. Enttäuschende Streaming-Zahlen und durchwachsene Kritiken taten das Übrige.

Darum geht's in Netflix' Western-Serie The Abandons

The Abandons spielt im Washington Territory im Jahr 1854, wo zwei verfeindete Familien unter der Führung der Matriarchinnen Fiona Nolan (Lena Headey) und Constance Van Ness (Gillian Anderson) aneinandergeraten.

Staffel 1 endete mit einem feurigen Cliffhanger, nachdem Fiona das Kaufangebot der Familie Van Ness abwies und Constance die Wahrheit über das Schicksal ihres Sohnes erfahren hat. Wie der angebahnte offene Krieg zwischen den beiden Familien ausgegangen wäre, erfahren wir nun nicht mehr.

Mehr:

