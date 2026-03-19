Netflix hat große Pläne für seinen erfolgreichsten Film: Nächstes Jahr soll er ganze Arenen füllen

Netflix hat jetzt weitere Pläne bezüglich des erfolgreichsten Films der Plattform angekündigt. Sie möchten mit dem Film auf Welttournee gehen und die großen Arenen füllen.

Die Erfolgsserie rund um Netflix’ Mega-Hit KPop Demon Hunters bricht offenbar nicht ab. Nachdem der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten Montagnacht in Los Angeles sowohl einen Oscar für den besten Animationsfilm als auch den besten Song erhielt, wurde jetzt auch die Fortsetzung offiziell bestätigt. Doch Netflix hat noch größere Pläne und möchte mit dem Film jetzt auf Welttournee gehen.

Netflix möchte mit KPop Demon Hunters die Arenen füllen

Im Mittelpunkt von KPop Demon Hunters von Maggie Kang und Chris Appelhans steht eine dämonenbekämpfende KPop-Gruppe namens Huntrix, die mit der Dämonenband, den Saja Boys, bedrohliche Konkurrenz bekommt. Wie Bloomberg jetzt berichtet, möchte Netflix mit den Songs der beiden Gruppen aus dem Film auf Welttournee gehen.

Das Vorgehen bietet sich an, da das Soundtrack-Album des Films eines der erfolgreichsten Alben des vergangenen Jahres war und der Song "Golden" nach wie vor vielerorts nicht aus den Charts zu bekommen ist. Wie genau sich Netflix den Ablauf der Tournee vorstellt, ist noch ungewiss, doch es besteht die Möglichkeit einer Live-Performance der drei Gesangsstimmen der Huntrix-Mitglieder. Eine weitere erwähnte Möglichkeit ist eine virtuelle Performance, ganz im Stil der jüngsten ABBA Voyage-Show in London.

Wann soll die Welttournee starten?

Da sich bezüglich der Tournee noch nichts in trockenen Tüchern befindet, gibt es auch noch keine konkreten Termine. Laut Bloomberg möchte Netflix allerdings bereits nächstes Jahr starten und über den ganzen Globus verteilt die größten Arenen buchen. Ob es auch in Deutschland eine Aufführung geben wird, ist bislang noch nicht klar.

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