Netflix hat John Wick-Nachschub im Angebot: Diese hervorragende Action-Serie fehlt noch auf eurer Watchlist

Wem es an genialer Action-Unterhaltung mangelt, darf diese Netflix-Serie nicht verpassen. Acht Episoden liefern Stunts, die John Wick würdig sind. Und die zweite Staffel erscheint schon nächsten Monat.

Über den Kinostart für die Fortsetzung der John Wick-Reihe wird bisher noch spekuliert. Bis es soweit ist, liefert Furies die perfekte Nachfolge zur Politik der Unterwelt. Stunts und ein hervorragend gecastetes Ensemble machen die Serie von Jean-Yves Arnaud und Yoann Legave zu einem gelungenen Nachfolger. Und das Beste: Hier sterben keine Hunde.

Darum geht’s in der Actionserie Furies bei Netflix

Lyna (Lina El Arabi) will nur ein normales Leben führen. Gar nicht so einfach, wenn die eigenen Eltern die Buchmacher der Mafiabosse von Paris sind. Als ihr Vater jedoch von der Handlangerin der Paten von Paris, der sogenannten Furie (Marina Foïs), ermordet wird, wittert die Polizei ihre Chance, die Oberbosse der Unterwelt zu schnappen.

Lyna soll ihnen die nötigen Hinweise liefern – was sie aber nicht kann. Die Polizei will ihr nicht abkaufen, dass sie sich aus den kriminellen Machenschaften ihrer Eltern stets rausgehalten haben soll. Um sie unter Druck zu setzen, wird Lyna kurzerhand inhaftiert.

Der Knast verändert einen, heißt es. In Lynas Fall sehen wir eine regelrechte Metamorphose. Eingesperrt wird eine verängstigte Studentin und entlassen eine junge Frau, die Rache für den Mord an ihrem Vater will. Alle guten Vorsätze, ein normales Leben zu führen, werden verworfen. Auf der Jagd nach der Furie stürzt sich Lyna mitten in die Unterwelt von Paris. Und mischt sie ordentlich auf.

Actionserie bei Netflix liefert John Wick-reife Stunts

Acht Episoden lang sehen wir, wie Lyna sich durch die Pariser Unterwelt kämpft. Die Stunts können sich durchaus sehen lassen: Schnelle Inszenierungen von Nahkämpfen, die durch geschickte Kameraführung und einen zackigen Schnitt nicht nur fies brutal, sondern fast virtuos wirken. ´

Doch hier wird nicht nur geschossen: Die Handlung liefert durchaus Futter zum Mitdenken. Die ständig wechselnden Machtverhältnisse unter den Verbrecher:innen laden zum Mitfiebern ein und lassen um Lynas Leben bangen. Dabei behält das Drehbuch überraschende Wendungen parat, um die Zuschauenden immer wieder geschickt auszutricksen – die Spannung bleibt bis zur letzten Folge.

Auch das Zwischenmenschliche kommt trotz Unterwelt-Geschehen nicht zu kurz. John Wick ist ein Einzelgänger. Lyna jedoch findet auf ihrem Rachefeldzug genug Verbündete, was Furies zu einer gelungenen Ensemble-Serie macht. Der Schlagabtausch zwischen den neuen Freund:innen sorgt für helle und lustige Momente, in denen sich nicht nur Lyna von der vorangegangenen Schießerei erholen kann.

Wer es noch nicht gemacht hat, sollte Furies bei Netflix unbedingt auf die Watchlist packen

Mit acht Episoden à 40 Minuten lässt sich die Actionserie angenehm einteilen – eine willkommene Abwechslung zum letzten John Wick-Film, der uns mit guten 169 Minuten in den Sitzen hielt. Dennoch erwischt man sich dabei, schnell doch noch die nächste Folge zu sehen. Zum Glück erscheint Staffel 2 am 18. März bei Netflix und liefert Nachschub.

