Netflix hat sich beim Stranger Things-Finale schon wieder blamiert und für Ärger gesorgt

Gestern erschien die letzte Folge der finalen Staffel Stranger Things und wieder einmal war Netflix nicht für den enormen Andrang vorbereitet. Dem Streaming-Portal unterläuft der gleiche Fehler wie zu Beginn der Staffel.

Mit der letzten Episode der fünften Staffel von Stranger Things wurde gestern einer der ersten großen Hit-Serien von Netflix beendet. In knapp 10 Jahren wurde die Geschichte der Bewohner von Hawkins und deren Auseinandersetzungen mit den dort betriebenen wissenschaftlichen Experimenten, welche eine Parallelwelt voller Monster erschufen, erzählt. Der Andrang auf die letzte Staffel war so enorm, dass bei Veröffentlichung der ersten Folgen der letzten Staffel die Server lahmgelegt wurden. Dieser Fehler ist Netflix nun erneut unterlaufen.

Netflix-Server erliegen erneut dem enormen Stranger Things-Andrang

Wie Variety berichtet, haben die Netflix-Server bei der Veröffentlichung der letzten Folge Stranger Things, welche hierzulande wieder um 2 Uhr nachts erschienen ist, erneut schlapp gemacht. Nachdem der erste Teil der letzten Staffel die Server bereits am 26. November lahmgelegt hatte, ist dies jetzt das zweite Mal, dass Netflix Probleme solcher Art mit der Veröffentlichung neuer Stranger Things-Folgen hat. Nur eine Minute später funktionierten die Server jedoch wieder einwandfrei.

Die Duffer-Brüder Matt Duffer und Ross Duffer beendeten die unter anderem mit Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder und David Harbour besetzte Serie mit einer Episode in Spielfilmlänge von ca. 125 Minuten. In den USA wurde die Folge sogar in einigen Kinos gezeigt.

Wie geht es mit Stranger Things nach dem Serienfinale weiter?

Während die Hauptserie soeben beendet ist, dürfen sich die Fans schon sehr bald auf ein animiertes Spin-off freuen. Die Serie heißt Stranger Things: Tales from 84 und soll inhaltlich zwischen der zweiten und dritten Staffel angesiedelt sein. Ein exaktes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber die Serie soll bereits im Frühling 2026 auf Netflix starten.

