Netflix hat sich die größte Fantasy-Verfilmung der nächsten Jahre geschnappt: Fans warten seit 40 Jahren darauf

Kommendes Jahr kommt das Fantasy-Highlight The Legend of Zelda nach dem Kino-Debüt zu Netflix. Dank eines neuen Deals mit Sony, der auch andere Nintendo-Adaptionen betreffen könnte.

Im Jahr 1986 brachte Nintendo ein Fantasy-Adventure als Videospiel heraus, dessen Reihe bis heute erfolgreich läuft und schon über 30 Titel auf dem Buckel hat. Seit jeher träumen Fans von The Legend of Zelda von einer Live-Action-Filmversion, die aktuell gedreht wird und kommendes Jahr endlich auf der Leinwand landen soll.

Der amerikanische Zelda-Filmstart ist von Sony Pictures für den 7. Mai 2027 eingeplant. Wo es danach im Heimkino-Stream weitergeht, steht mittlerweile ebenfalls fest.

Fantasy-Highlight The Legend of Zelda wird bei Netflix streamen

Wie Collider aus einer jüngst veröffentlichten Pressemitteilung zitiert, hat Sony einen neuen Mega-Deal mit Netflix geschlossen. Dieser Vertrag sichert dem Dienst die Zelda-Streaming-Rechte in den Vereinigten Staaten, Südostasien und auch Deutschland zu. Wie lange Netflix nach dem Kinostart warten muss, um von diesen Rechten Gebrauch zu machen, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Doch der Deal betrifft nicht nur The Legend of Zelda.

Inkludiert ist auch der mit Spannung erwartete dritte Teil der Spider-Verse-Saga aus dem Hause Sony: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (deutscher Kinostart: 7. Juni 2027). Darüber hinaus werden bereits veröffentlichte Titel wie Uncharted, Spider-Man: Across the Spider-Verse, It Ends With Us, Anyone But You und Venom: The Last Dance bei Netflix online gehen.

Verglichen mit dem The Legend of Zelda-Realfilm, auf den Nerds und Gamer seit 40 Jahren warten, wirken diese Filme zwar wie Peanuts, der Deal hat aber eventuell noch einen weiteren Effekt. Durch die Nintendo-Connection könnte sich Netflix in Zukunft zur exklusiven Anlaufstelle von Filmproduktionen des Videospielherstellers mausern. In Kombination mit dem geplanten Kauf von Warner Bros. wirkt das, als hätte man sich ein weiteres Stück der Medien-Triforce einverleibt.



Was wir über den The Legend of Zelda-Film wissen

Regisseur Wes Ball, den man für die Maze Runner-Filmreihe und Planet der Affen: New Kingdom kennt, dreht den Zelda-Film noch bis April dieses Jahres in Neuseeland, wo auch die Herr der Ringe-Trilogie entstand. Dabei arbeitet er mit einem Drehbuch von Derek Connolly und T.S. Nowlin und hat natürlich den Segen von Game-Schöpfer Shigeru Miyamoto, der als Produzent an Bord ist.

Was den Cast angeht, steht Schauspieler Benjamin Evan Ainsworth (Son of a Critch) als Link vor der Kamera, während Bo Bragason (The Jetty) in die Rolle der Prinzessin Zelda schlüpft. Weitere Stars oder Story-Details sind noch nicht bekannt, wer aber mit den Videospielen vertraut ist, kann sich sicher denken, was uns mutmaßlich erwartet: Ein Fantasy-Abenteuer im Königreich Hyrule, bei dem die Triforce und das Master-Schwert in Kombination mit dem Schurken Ganon(dorf) ins Spiel kommen.



