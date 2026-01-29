Netflix hat sich eine der größten Sci-Fi-Adaptionen der nächsten Jahre geschnappt

Da kommt etwas Riesiges im Science-Fiction-Bereich auf uns zu. Und wie es aussieht, wird es via Streaming-Gigant Netflix auf die Bildschirme kommen.

Die US-amerikanische Produktionsfirma Legendary Pictures arbeitet schon seit 2018 an einer Live-Action-Adaption des legendären und absolut gigantischen Anime-Franchise Gundam. Was 1979 mit der überaus einflussreichen Mecha-Serie Mobile Suit Gundam begann, soll nun als englischsprachiger Sci-Fi-Blockbuster auf Leinwand und Bildschirme kommen.

Nur das mit der großen Leinwandausspielung ist neuerdings etwas fraglich geworden, denn laut einem jüngsten Bericht von Deadline hat Netflix sich den Film unter den Nagel gerissen, nachdem man neulich erst eine der meisterwarteten Fantasy-Verfilmungen der nächsten Jahre eingesackt hat.

Sci-Fi-Spektakel Gundam bei Netflix: Das erwartet Mecha-Fans

Gundam erzählt von einer Zukunft im Sci-Fi-Krieg. Die Menschheit hat mit Kolonien, Raumschiffen und Raumstationen das All besiedelt und bekämpft sich mit schwerstem Kriegsgerät in Form steuerbarer Riesenroboter namens Mobile Suits. Besonders sogenannte New Types, weiterentwickelte Menschen mit übernatürlicher Eingebung, besitzen großes Talent dafür. So weit die Vorlage, die mittlerweile über 50 Film- und Serientitel umfasst und 90 Prozent des Modellbaumarktes ausmacht.

Die Live-Action-Adaption von Gundam wird von Jim Mickle gedreht, der hinter der Netflix-Serie Sweet Tooth steckt. Legendary und Bandai Namco produzieren das Ganze mit Dreharbeiten in Australien, wo Noah Centineo (The Recruit) und Sydney Sweeney (Immaculate) vor der Kamera stehen werden. Wie der Hollywood Reporter im letzten Jahr berichtete, könnten sie in eine Romeo-und-Julia-artige Story involviert sein, während sie auf unterschiedlichen Seiten des galaktischen Krieges stehen.

Kommt der Gundam-Film trotzdem ins Kino?

Ein Kino-Release des Gundam-Realfilms ist natürlich auch nach dem Einkauf durch Netflix nicht ausgeschlossen. Erst im letzten Jahr erschien auch Guillermo del Toros Sci-Fi-Adaption Frankenstein für eine Weile auf der großen Leinwand, ehe sie beim Streamer online ging. Darüber hinaus gelobte Netflix-Boss Ted Sarandos neulich erst, selbst im Fall der geplanten Warner Bros.-Übernahme nicht auf eine Kino-Auswertung zu verzichten.

Es spricht also einiges dafür, dass man die Sci-Fi-Mecha-Schlacht nach japanischem Vorbild auch auf der großen Leinwand erleben kann, sobald der Film uns (mutmaßlich 2027) erreicht.

Aktuell streamen bereits drei Gundam-Titel bei Netflix: die beiden Filme Mobile Suit Gundam: Hathaway und Mobile Suit Gundam SEED Freedom sowie die CGI-Serie Gundam: Requiem for Vengeance.