So hätte Netflix reagiert, wenn Alex Honnold beim Skyscraper Live-Event in den Tod gestürzt wäre

Mit dem Streaming-Event Skyscraper Live lotete Netflix die Grenzen des guten Geschmacks aus. Doch wie hätte man reagiert, wenn Kletterer Alex Honnold wirklich tödlich verunglückt wäre?

Um den Streaming-Dienst Netflix ranken sich mittlerweile mehr Kontroversen als nur das wiederholte Ärgernis frühzeitig abgesetzter Serien. Denken wir nur an die drohende Monopolisierung durch die Warner-Übernahme, diverse KI-Skandale oder Desinformationsformate wie Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur.

Und dann sind da noch die Live-Events wie das umstrittene Boxen und zuletzt das waghalsige Skyscraper Live, in dem Extremsportler Alex Honnold den Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan ungesichert (!) erklomm. Zum Glück ging alles gut. Doch was wäre passiert, wenn Honnold während der Brot- und Spiele-Veranstaltung von Netflix gestürzt wäre?

So hätte Netflix auf den Tod von Skyscraper Live-Kletterer Alex Honnold reagiert

Moderatorin Elle Duncan offenbarte im Awful Announcing -Podcast, dass es eine vorgeschriebene Ansage für den Fall eines Falls gegeben hat:

Es sagt einiges aus, wenn dir fünf Minuten, bevor du live gehst, jemand eine Karte zusteckt, auf der steht, was du sagen sollst, falls jemand vom Gebäude fällt und stirbt. Das war sicherlich keine Erfahrung, die ich jemals zuvor gemacht hatte.

Dank des um zehn Sekunden verzögerten Live-Streams blieb den Verantwortlichen ein wenig Spielraum, um rechtzeitig wegzuschalten. Duncan erklärt weiter:

Ich hatte eine Karte auf meinem Schoß, auf der im Grunde stand: 'Wir haben einen Sturz erlebt, werden jetzt Off Air gehen und euch so bald wie möglich über Alex' Zustand informieren'. [...] Sie wollten auf etwas sehr Weites umschalten, damit wir seinen Sturz natürlich nicht sehen würden.

Für Schlagzeilen hat der Live-Stunt gesorgt – und darum ging es wohl auch. Aber muss erst etwas Tödliches über die Bühne gehen, bevor Lehren gezogen werden? Oder bekommen wir demnächst Squid Game: The Challenge, aber dann in echt wie in Squid Game?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

