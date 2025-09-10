Netflix hetzt Ben Affleck und Matt Damon im Polizisten-Thriller aufeinander: Erster Trailer zu The Rip

Das Dream-Team Matt Damon und Ben Affleck ist für Netflix jetzt wieder vor der Kamera zu sehen. Und zwar im beinharten Polizisten-Thriller The Rip, für den es jetzt den ersten Trailer gibt.

Was würdet ihr tun, wenn euch 20 Millionen einfach so in den Schoß fallen? Genau dieser Frage geht der Netflix-Thriller The Rip nach, in dem Ben Affleck und Matt Damon als Polizisten-Duo von einem unfassbaren Fund auseinandergerissen werden. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Schaut hier den Trailer zu The Rip:

The Rip - Teaser (Deutsch) HD

Netflix-Thriller mit Ben Affleck und Matt Damon basiert auf einer wahren Geschichte

The Rip dreht sich um Lieutenant Dane Dumars (Damon) und Detective Sergeant J.D. Byrne (Affleck), die mit ihrer Einheit darauf spezialisiert sind, organisierte Drogenkriminalität zu bekämpfen. Dabei stoßen sie eines Tages in den Wänden eines unscheinbaren Hauses auf ein Vermögen: Ihre Spürhunde stöbern 20 Millionen Dollar auf.

Was ein Grund zum Feiern sein sollte, verändert die Lage gründlich zum Negativen: Plötzlich können die beiden weder ihren Kolleg:innen noch einander trauen: Wer will den Fund in die Asservatenkammer stecken – und wer in die eigene Tasche? Wie weit werden die persönlichen Begehrlichkeiten die Gesetzeshüter treiben?

The Rip ist von wahren Begebenheiten inspiriert: Wie Variety Regisseur und Autor Joe Carnahan (Smokin' Aces) zitiert, fußt die Story auf Erlebnissen eines Freundes. Genau so wichtig für den fertigen Film sei allerdings auch seine eigene Liebe für die Polizei-Thriller der 70er, so der Filmemacher. Als Beispiele führt er unter anderem Serpico und, "in jüngerer Zeit", Heat von Michael Mann an.

Wann kommt The Rip zu Netflix?

The Rip erscheint am 16. Januar 2026 bei Netflix. In Nebenrollen sind unter anderem Steven Yeun (Minari) und Scott Adkins (John Wick 4) zu sehen.

