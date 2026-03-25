Netflix hetzt Charlize Theron durch den härtesten Abenteuerfilm des Jahres: Erster langer Trailer zum Survival-Thriller Apex

Das sieht nach einem der härtesten Abenteuerfilme des Jahres aus: Taron Egerton und Charlize Theron liefern sich in Apex ein brutales Duell. Zum Thriller Apex gibt es jetzt einen neuen Trailer.

"Es gibt keine Jagd wie die Jagd auf den Menschen", schrieb einst Ernest Hemingway – und jede Menge packende Menschenjagd-Thriller beweisen womöglich, dass er recht hatte. Der neueste kommt in Kürze zu Netflix: In Apex hetzt Taron Egerton (Carry-On) Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) durch die australische Wildnis. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer.



Schaut hier den ersten langen Trailer zu Apex:

Apex - Trailer (Deutsch) HD

Charlize Theron flieht im Abenteuer-Thriller Apex vor einem Psychopathen

Nach einem tragischen Schicksalsschlag sucht Sasha (Theron) Ablenkung bei einem Trip in den australischen Bergen. Dabei begegnet ihr der mysteriöse Ben (Egerton). Zunächst scheint ihr der unangenehme Mann helfen zu wollen – doch schon bald zeigen sich seine wahren Absichten.

Ben will Sasha durch die Wildnis jagen – und lässt ihr dazu ein wenig Vorsprung. Doch ganz offenbar hat der Jäger seine Beute nicht zufällig ausgewählt: Er scheint sie bereits genauestens zu kennen.

Der Trailer verspricht den härtesten Abenteuerfilm des Jahres – und Carry On-Liebling Taron Egerton in einer ungewöhnlich finsteren Rolle.

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Wann kommt Apex zu Netflix?

Apex erscheint am 24. April 2026 bei Netflix. Neben Theron und Egerton stand unter anderem Eric Bana (Untamed) vor der Kamera. Inszeniert wurde der Survival-Thriller von Baltasar Kormákur (Beast).

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