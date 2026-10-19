Netflix-Hit thront seit 12 Tagen auf Platz eins, aber das Ende der Miniserie wird stark kritisiert

Seit nun schon fast zwei Wochen steht diese Miniserie an erster Stelle der Netflix-Charts und es sieht nicht danach aus, als würde sich das bald ändern.

Josh Hartnett bekommt es mit einem echten Seeungeheuer in Below zu tun. Was offenbar sehr gut ankommt: Der Netflix-Hit hat direkt zum Start einen Rekord gebrochen und erfreut sich seitdem größter Beliebtheit. Die Nummer eins der Charts befindet sich fest in seinem Griff. Dabei haben viele Zuschauer:innen vor allem am Ende der Serie durchaus etwas auszusetzen.

Nach Rekord: Netflix-Hit Below regiert weiterhin die Charts

Am 8. Oktober 2026 ist die neue Miniserie an den Start gegangen. Innerhalb der ersten vier Tage konnten direkt 17 Millionen Views generiert werden. Das stellt einen echten Rekord dar: Bei Below handelt es sich um das stärkste Debüt einer kanadischen Serie bei dem Streaming-Dienst, wie es bei Tudum heißt.

Die Formulierung lässt natürlich einigen Spielraum offen. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob damit tatsächlich alle kanadischen Serien übertrumpft werden konnten, die man bei Netflix schauen kann. Ebenfalls unklar bleibt, ob Below sämtliche Netflix-Originalserien aus Kanada übertroffen hat, auch insgesamt.

Aber 17 Millionen in nur vier Tagen ist und bleibt natürlich mehr als amtlich. Das ist auch gar nicht so weit entfernt von der besten Serienpremiere des Jahres, nämlich der Harlan Coben-Verfilmung Nur für dein Leben. Die hat es in vier Tagen auf stolze 24 Millionen Views gebracht.

So sehen die aktuellen Netflix-Seriencharts in Deutschland aus:

Below: Für das Ende des Netflix-Erfolgs hagelt es Kritik

Auch wenn das Interesse an Below nach wie vor groß ist, kommt das Ende nicht bei allen gut an. Zu verworren wirkt es auf manche, für viele will die Serie auch einfach zu viel. Es hätte dem Netflix-Werk wohl gut getan, sich auf ein paar weniger Dinge zu konzentrieren.

Moviepilot-User RedMoon-1973 schreibt zum Beispiel:

Am Ende ergibt das alles kaum noch Sinn. Statt die anfänglichen Rätsel konsequent aufzulösen, werden neue Handlungsstränge aufgemacht, die weder richtig zusammenpassen noch überzeugend zu Ende geführt werden. [...] Was vielversprechend beginnt, endet in einem ziemlich zusammenhanglosen Durcheinander.

AddoMoody stößt in dasselbe Horn:

Statt sich auf seine eigentlichen Stärken zu konzentrieren, verheddert sich die Serie zunehmend in privaten Konflikten, familiären Verwicklungen und dem rauen Alltag eines Küstenortes. Was als spannungsgeladener Kampf gegen eine unbekannte Bedrohung beginnt, verliert sich in zu vielen Nebenhandlungen, die nur selten wirklich voran führen.

BlueSky-User Hoopy Frood hat die Netflix-Serie insgesamt genossen, aber hatte das Gefühl, in der Mitte hätten ungefähr zwei Episoden gefehlt. Das habe das Ende seiner Meinung nach weniger eindrucksvoll gemacht.

Wer Below gesehen hat, dürfte sich fragen, wie es mit einer zweiten Staffel aussieht. Bisher wurde noch nichts Derartiges angekündigt, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Das Ende ist zumindest offen genug und die Serie war wohl auch ein voller Erfolg.