Netflix-Hit Wednesday bekommt Konkurrenz von Steven Spielberg: Fantasyserie erweckt 81 Jahre alte Geschichte zu neuem Leben

Filmemacher Steven Spielberg und Streamer Disney+ machen gemeinsame Geistersache, um auf den spooky Serientrend von Wednesday aufzuspringen.

Disney+ hat sich laut Deadline gegen mehrere Streaming-Konkurrenten durchgesetzt, um sich die Rechte an einer Live-Action-Version von Cartoon-Geist Casper zu sichern. Die beiden Gänsehaut-Macher Rob Letterman und Hilary Wilson arbeiten nun mit Regielegende Steven Spielberg zusammen, um einen ähnlichen Fantasy-Hit wie den Addams Family-Spross Wednesday von Netflix zu produzieren.

Casper-Serie von Disney+ soll Fantasy-Phänomen Wednesday von Netflix Konkurrenz machen

Ein gemeinsamer Nenner bei sowohl Casper als auch Wednesday ist Schauspielerin Christina Ricci, die in den 90er Jahren erst in zwei Filmen von Regisseur Barry Sonnenfeld die Addams-Tochter spielte und danach als Hauptdarstellerin den Spielberg-produzierten Casper-Film anführte. Ob sie neben ihrem Auftritt in der Wednesday-Serie auch für die Geister-Show auf Disney+ zurückkehrt, ist noch nicht raus.

Insgesamt ist bislang sehr wenig über das Casper-Projekt bekannt, das sich laut Deadline noch ganz am Anfang des Produktionsprozesses befindet. Sicher ist nur, dass Spielberg als großer Name seine Produzentenfinger im Spiel hat und es sich um ein modernes Update des klassischen Cartoon-Charakters drehen soll, das sich mit finsterem Twist an ein etwas älteres Teen-Publikum richten wird. Sexy Casper-Casting mit älterer Titelfigur nicht ausgeschlossen.

Casper the Friendly Ghost debütierte bereits in den 1940er Jahren im Rahmen von animierten Kurzfilmen, ehe der freundliche Geist über die Jahre in mehreren eigenen Filmen und Serien auftauchte. Oft auch in Kombination mit anderen Figuren der Harvey Comics, wie in Casper trifft Wendy. Im 1995er-Film mit Christina Ricci erhielt er eine Hintergrundgeschichte als zwölfjähriger Sohn eines Erfinders, der an einer Lungenentzündung verstarb.



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