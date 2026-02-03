"Netflix, ich habe dir viel vergeben, aber das kann ich nicht verzeihen": Fan ist nach 8 Jahren immer noch wütend wegen Serien-Absetzung und bekommt recht

Netflix ist bekannt dafür, Serienprojekte einfach in den Wind zu schießen. Und das völlig unabhängig davon, ob das Publikum ein befriedigendes Ende bekommen hat.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Netflix-Serien mit Vorsicht zu genießen sind. Dabei spreche ich nicht unbedingt von der Qualität, sondern von dem Game of Thrones-artigen Verhältnis, das Netflix mit den Produktionen hat: Man sollte sich nie zu sicher sein, dass die Lieblingsserie überleben wird. Selbst Serien wie Santa Clarita Diet können trotz Starpower nach der 3. Staffel plötzlich eingestellt werden. Das Schlimmste daran sind dann die Cliffhanger, die nie aufgelöst werden.

Santa Clarita Diet hat einen Trend losgetreten, aber ihn selbst nicht überlebt

Ein Fan hat sich über die Absetzung von Santa Clarita Diet auf Reddit ausgelassen und erwartbar viel Rückenwind bekommen. Schließlich war die Serie nicht nur erfolgreich, sondern hat auch eine Welle weiterer Serien losgetreten. Der User formuliert das in seinem Post sehr treffend:

Düster und doch gemütlich, absurd und doch seltsam liebenswert. Gewalttätige Dinge geschehen, während sich Leute über banalen Unsinn streiten. Im Grunde existenzielle Angst mit Popcorn.

Serien wie Ghosts führen diese Tradition fort. Tote Menschen. Absurde Probleme. Witze, die dumm, bissig und selbstironisch zugleich sind. Die Art von Humor, die sich nicht anstrengt, aber einen trotzdem unerwartet trifft. Ganz höflich.

Serien wie Santa Clarita Diet treffen den Zeitgeist der gegenwärtigen jungen Erwachsenen. In der heutigen Zeit, in der wir wieder das Gefühl haben, von allen Seiten mit Problemen und Krisen beworfen zu werden, sind düstere und ironische Serien eine Art Coping-Mechanismus. Wenn diese durch Netflix entfernt werden, und das auch noch ohne einen vernünftigen Abschluss, ist verständlich, weshalb der User mit folgenden Worten seinen Post beendet:

Netflix, ich habe dir viel vergeben, aber das kann ich nicht verzeihen

Bei der Art und Weise, wie Netflix die eigenen Serien behandelt, ist davon auszugehen, dass dies noch öfter vorkommt. Immerhin bestellt der Streamingdienst viele erste Staffeln, von denen jedoch nur wenige tatsächlich länger laufende Serien werden.

Podcast: Die 15 besten Serien im Februar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im Februar umfassen neben einer neuen Sherlock Holmes-Serie und dem Serien-Hype Heated Rivalry auch deutsche Vampire, Spionage-Thriller-Naschschub bei Netflix sowie die Rückkehr einer Sci-Fi-Apokalypse bei Disney+ und Monster-Action mit King Kong.


