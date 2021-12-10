Cowboy Bebop sollte eine der großen Netflix-Serien werden. Stattdessen wurde die Anime-Adaption nach der 1. Staffel abgesetzt. Der Serienstart liegt nun schon fünf Jahre zurück.

Es sollte eine der Flaggschiffserien des Streaming-Anbieters werden: Basierend auf einem gefeierten Anime, startete die Live-Action-Serie Cowboy Bebop am 19. November 2021 bei Netflix. Mit John Cho war ein äußerst beliebter Star an Bord, doch weder die Besetzung noch die Güte der gleichnamigen Vorlage konnten die Serie damals retten.

Sci-Fi bei Netflix: Cowboy Bebop wurde nach nur drei Wochen abgesetzt

Die großangekündigte Adaption des Kult-Animes Cowboy Bebop wurde im Dezember '21 von Netflix abgesetzt – gerade mal drei Wochen nach dem Start, wie der Hollywood Reporter damals berichtete. Während der Streaming-Dienst bei anderen Serien bisweilen Monate ins Land ziehen lässt, bis die Nachricht der Absetzung an die Öffentlichkeit dringt, handelte er bei Cowboy Bebop ohne Umschweife.

Schaut euch den Trailer für Cowboy Bebop an:

Cowboy Bebop - S01 Trailer (Deutsch) HD

Damit reihte sich die Sci-Fi-Serie nach der ebenfalls abgesetzten Comic-Verfilmung Jupiter's Legacy in die Liste der gescheiterten Netflix-Großprojekte 2021 ein. Das radikale Ende von Cowboy Bebop bekam nie eine Fortsetzung.

Warum hat Netflix Cowboy Bebop abgesetzt?

Bei der Kritik fiel Cowboy Bebop größtenteils durch, was natürlich kein Grund für eine Absetzung sein muss. Aufschluss gaben schon damals die Daten von Netflix selbst. Laut der Branchenseite What's on Netflix wurden nach dem Start rund 74 Millionen Stunden der Serie gestreamt, was erstmal eine einschüchternde Zahl ist.

Bereits nach Woche 3 drohte die Serie allerdings aus der weltweiten Serien-Top-10 zu fallen, während Konkurrenz wie die wesentlich günstiger produzierte Miniserie Maid noch in Woche 10 vor der frischeren Anime-Adaption lag. Nach dem Start ist Cowboy Bebop im Herbst/Winter 2021 relativ schnell eingebrochen, was erstens auf eine hohe Abbruchrate und zweitens auf schlechte Mundpropaganda schließen ließ. Die Sci-Fi-Serie hatte zu wenig Zuschauende überzeugt, um eine 2. Staffel zu erhalten.

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Netflix hat nach dem Debakel aber nicht aufgehört, Manga- oder Anime-Vorlagen in englischsprachigen Live-Action-Formaten zu adaptieren. Zwei Jahre später war bei der One Piece-Serie schließlich auch das Publikum mit an Bord. Die Manga-Adaption, die in die 3. Staffel gehen wird, gehört sogar zu den erfolgreichsten Serien des Streamers, wie ihr in dieser Podcast-Folge hören könnt:

Podcast für alle mit Abo: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

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Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serien-Erfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

Dieser Artikel erschien erstmals zur Absetzung von Cowboy Bebop im Dezember 2021. Anlässlich des "Jubiläums" haben wir ihn für euch aktualisiert.