Netflix bringt mit KI die Stimme einer verstorbenen Schauspiellegende zurück

Netflix wird bald eine Realityserie veröffentlichen, die auf einem beliebten Fantasy-Franchise basiert. Dazu ließ der Streamer jetzt die Stimme eines verstorbenen Stars per KI neu aufsetzen.

Künstliche Intelligenz raubt Menschen die Stimme. So könnten es jedenfalls Kritiker:innen auffassen, die zuletzt die Nachrichten verfolgt haben: Eine KI-Version von Michael Caines Stimme liest nun etwa die Odyssee. Und eine weitere Schauspiellegende wird bald in künstlicher Form auf Netflix zu hören sein: Der Streamer hat die Stimme von Original-Willy Wonka Gene Wilder aus Charlie und die Schokoladenfabrik für die Realityserie Wonka's The Golden Ticket neu kreiert.

Netflix nutzt KI-Version von Gene Wilders Wonka-Stimme, um Spiele anzukündigen

Wie Variety berichtet, haben die Angehörigen Wilders dem Netflix-Film The Golden Ticket die Erlaubnis erteilt, eine KI-Version des Stars zu erstellen. Der 2016 verstorbene Wilder wird so akustisch erneut zum Leben erweckt, um die Spieler:innen willkommen zu heißen und gegebenenfalls die Herausforderungen zu erklären. Eine Kostprobe ist im ersten Trailer zu hören:

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Die Realityserie soll über neun Folgen hinweg eine Gruppe von 12 Teilnehmer:innen mit verschiedenen Herausforderungen auf die Probe stellen, die allesamt in einem Nachbau von Charlies Schokoladenfabrik aufgeboten werden.

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Karen B. Wilder, Wilders Witwe, erklärte:

Wir freuen uns, dass Wonka's The Golden Ticket die Wärme und den Einfallsreichtum feiert, den [Gene] in die Rolle einbrachte und sie einer neuen Generation vorstellt, während [die Serie] die langjährigen Fans ehrt.

Die für die Komposition der KI-Stimme zuständige Firma ElevenLabs hat nicht zum ersten Mal die Stimme einer Hollywood-Ikone neu geschaffen: Neben Wilder und Caine schuf sie bereits künstliche Versionen von Judy Garland (Der Zauberer von Oz) und Burt Reynolds (The Last Movie Star).

Wann erscheint Wonka's The Golden Ticket bei Netflix?

Die Realityserie Wonka's The Golden Ticket startet am 23. September 2026 bei Netflix.