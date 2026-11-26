Seit gestern streamt bei Netflix ein neuer Kriegsfilm, der eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg nacherzählt. Hier erfahrt ihr, von welchem Weihnachtsfilm er in der Top 10 geschlagen wird.

Die aktuelle Vorweihnachtszeit macht sich auch immer stärker in den Streaming-Charts von Netflix bemerkbar. Wer sich gerade die Top 10 der beliebtesten Filme ansieht, entdeckt dort einige Titel, die zur festlichsten Stimmung des Jahres passen.

Die generelle Gemütlichkeit vor dem Bildschirm könnte auch der Grund sein, warum der gewaltige neue Netflix-Kriegsfilm The Mosquito Bowl nach dem gestrigen Release "nur" auf Platz 2 hinter der Weihnachtsromanze Guarding Stars mit Supernatural-Star Jared Padalecki in den Charts eingestiegen ist.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in The Mosquito Bowl

Der neue Film von Regisseur Peter Berg (Battleship) basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals traten zwei Regimenter der US-Marines am 24. Dezember 1944 auf der Pazifikinsel Guadalcanal zu einem Football-Spiel gegeneinander an. Da sich die Soldaten zuvor dazu verpflichtet haben, im April 1945 Teil der amerikanischen Invasion der japanischen Insel Okinawa zu sein, werden viele von ihnen den Einsatz nach dem Football-Spiel nicht überleben.

Berg inszeniert die Ereignisse mit dramatischen Freiheiten und konzentriert sich genauso auf die Sportabläufe wie auf das erschütternde Kriegsgeschehen. Mit dabei sind Stars wie Nicholas Galitzine (Masters of The Universe), Bill Skarsgård (Nosferatu) und Jack Nicholsons Sohn Ray Nicholson (Smile 2).

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix in Deutschland (Stand 26. November 2026):

Bei Rotten Tomatoes kommt der größte Netflix-Kriegsfilm 2026 derzeit auf einen negativen Kritikenscore von 38 Prozent. In ihrer Review für den Hollywood Reporter schreibt Angie Han unter anderem über den auffälligen Hurra-Patriotismus:

Obwohl The Mosquito Bowl die unangenehmeren Untertöne der militärischen Kultur und Denkweise nicht gänzlich ignoriert, ist der Film so sehr auf die Vorstellung vom Kriegsdienst als Akt edler Selbstaufopferung fixiert, dass er sich einer direkten Auseinandersetzung mit diesen Aspekten verweigert.

Selbst wenn Bob im Ausbildungslager verkündet: 'Dieser Rekrut ist hier, um zu lernen, wie man Japaner tötet, Sir!', hält der Film nicht an, um diesen Eifer oder die dahinterstehenden Motive kritisch zu hinterfragen. Solche Details werden zwar eingeführt, doch auf dem Weg zu einem durch und durch heroischen Ende komplett übergangen.

Und falls ihr generell lieber Serien statt Filme streamt und wissen wollt, welche neuen Highlights im Dezember starten, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Dezember bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.