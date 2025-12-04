Netflix kündigt 2. Staffel von Love is Blind: Germany an: Fans zeigen sich schon jetzt besorgt

Anfang des Jahres sorgte die erste deutsche Staffel der Kuppelshow Love is Blind für einige Kontroversen. Jetzt hat Netflix die zweite Staffel angekündigt – und die Reaktionen im Netz könnten kaum unterschiedlicher sein.

Love Is Blind startete 2020 bei Netflix und mauserte sich direkt nach Erscheinen zur wohl erfolgreichsten Reality-Datingshow des Streaming-Giganten. In den USA läuft bereits die unglaubliche 9. Staffel an, außerdem wurden zahlreiche Ableger für Italien, Polen, Frankreich, Schweden und Großbritannien produziert. Anfang 2025 ging dann auch die deutsche Version der Realityshow an den Start, die dank kontroverser Teilnehmer direkt für Drama sorgte.

Jetzt hat Netflix endlich den Starttermin der zweiten Staffel von Love Is Blind: Germany angekündigt und einen ersten Trailer veröffentlicht. Während einige Fans den Release gar nicht mehr erwarten können, wollen andere überhaupt nichts mehr von der Show wissen.

"War so schlecht": So gespalten sind die Meinungen zur Ankündigung der zweiten Staffel von Love is Blind: Germany

Die erste Staffel des deutschen Love is Blind-Ablegers wurde direkt zum Streaming-Hit, allerdings kamen die Folgen nicht gerade gut an. Während das US-amerikanische Original mit Romantik, Witz und echten Gefühlen begeistert, empfanden viele den deutschen Cast als herbe Enttäuschung. Die Realitystars seien allesamt blass geblieben, hätten wenig Romantik versprüht und sollen das Hochzeits-Experiment nicht ernst genug genommen haben. Stattdessen stand der Vorwurf im Raum, dass es den Teilnehmenden überwiegend um Selbstdarstellung gegangen sei. Deshalb ist es wohl kein Wunder, dass die Reaktionen auf Staffel 2 extrem gespalten ausfallen.

Viele Instagram-Fans teilen die Befürchtung, dass Staffel 2 nicht aus den Fehlern der Ersten gelernt haben könnte:

"Ich hoffe, in der 2. Staffel geht's diesmal auch darum, den Partner fürs Leben zu finden und nicht nur, um den größten Fame abzugreifen wie in Staffel 1."

"Hoffentlich geht's diesmal nicht wieder nur um Fame, Klicks und Follower."

"Ich hoffe, ihr habt eine andere Produktion gesucht, weil Staffel 1 war leider daneben."

Auch das Moderatoren-Duo Steffi Brungs und Chris Wackert kehrt für Staffel 2 zurück, was allerdings nicht allen Fans gefällt. "Bitte mit anderen Moderatoren", so das wenig schmeichelhafte Urteil unter dem neuen Trailer. Generell sei der deutsche Ableger bei vielen Fans des Originals durchgefallen, weswegen sie jetzt ziemlich skeptisch auf die Fortsetzung blicken:

"Hab alle Love is Blind-Versionen geschaut, aber die deutsche war so schlecht."

"Ich werde es wieder angucken, aber ich vermute wieder richtig viel cringe. Deutsche Produktionsfirmen haben es nicht drauf."

"Hab noch Fiebertraum von der 1. Staffel"

Aber es gibt auch einige positive Stimmen. Unter dem neuen Trailer tummeln sich Fans, die vor Vorfreude sprühen:

"Der 8. Januar ist ab jetzt für LIB Germany geblockt"

"Ich kanns echt kaum erwarten. Die erste Staffel war schon der Hammer."

Dann starten die neuen Folgen von "Love is Blind: Germany"

Netflix zeigt die zweite Staffel von Love is Blind: Germany ab Donnerstag, dem 8. Januar 2026.