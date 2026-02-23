Netflix kündigt das nächste Event an, das den Streamer komplett lahmlegen könnte

Die Finalstaffel von Stranger Things hat Netflix ganze drei Mal zum Erliegen gebracht. Jetzt kündigt sich ein neues Mega-Event an, das den Streamer zum Absturz bringen könnte.

Das TV-Phänomen, das Millionen Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit den Fernseher einschalten lässt, um ein bestimmtes Event live zu verfolgen oder die Free-TV-Premiere eines Films zu sehen, hat sich mittlerweile auch ins Streaming übertragen. Wenn eine heiß erwartete Serie bei Netflix startet oder ein großes Event angekündigt wird, zieht es zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit vor die heimischen Bildschirme – manchmal sogar mit fatalen Konsequenzen für den Streaming-Dienst.

So hat die finale Staffel von Stranger Things, auf die Fans ganze neun Jahre lang hingefiebert haben, es drei Mal geschafft, Netflix völlig lahmzulegen: Beim Start der ersten vier Folgen von Staffel 5, beim Start der großen Finalepisode – und bei der prophezeiten Uhrzeit für das Eintreffen einer geheimen 9. Folge, die jedoch niemals kam – gaben die Server für wenigen Minuten den Geist völlig auf. Jetzt hat Netflix ein neues Event angekündigt, das in die Fußstapfen von Stranger Things treten könnte.

K-Pop-Band BTS könnte Netflix lahmlegen: Großes Live-Event soll zum Streamer kommen

Wie der Hollywood Reporter kürzlich berichtete, wird der Streamer ein Live-Event rund um die beliebte K-Pop-Band BTS ausstrahlen. Die Band hat seit fünf Jahren kein neues Album mehr herausgebracht. Für ihr Comeback mit ihrer neuen LP Arirang werden sie aus dem ikonischen Gwanghwamun in Seoul eine besondere Live-Performance ihrer neuen Songs darbieten, die unter dem Titel BTS The Comeback Live | Arirang in Echtzeit bei Netflix gestreamt werden kann.

BTS ist die erfolgreichste Musikgruppe der südkoreanischen Geschichte und hat allein in ihrer Heimat über 40 Millionen Alben verkauft. In den US-Single-Charts gelangen der Band fünf Nummer 1-Hits innerhalb von zehn Monaten, was einen Rekord von Michael Jackson aus dem Jahr 1988 brechen konnte. Die Popularität von BTS ist demnach immens – was durch die lange Pause der Band nur noch befeuert wurde. Die sieben Bandmitglieder mussten sich 2022 eine Auszeit nehmen, um die in Südkorea gesetzlich vorgeschriebene Wehrpflicht von 18 Monaten zu absolvieren. Fans scharren daher schon lange mit den Hufen.

Seit dem riesigen Erfolg von Netflix' KPop Demon Hunters sowie dem dazugehörigen Soundtrack hat das Musikgenre K-Pop aus Südkorea noch einmal einen großen Aufschwung im Westen erlebt. Das Interesse an BTS und weiteren K-Pop-Bands ist also auch für Neulinge in den letzten Monaten exponentiell gestiegen. Ob das Event also am Ende zu Stranger Things-Größe aufsteigen wird? Wir düfen gespannt sein.

BTS-Dokumentarfilm soll dem großen Live-Event bei Netflix folgen

Nach der Ausstrahlung des großen Live-Events soll Netflix darüber hinaus einen Dokumentarfilm ins Programm aufnehmen. BTS: The Return blickt hinter die Kulissen der Entstehung des neuen Albums Arirang und wird persönliche und intime Einblicke in die Band geben.

Das Live-Event BTS The Comeback Live | Arirang wird am 21. März 2026 um 12:00 Uhr deutscher Zeit bei Netflix zu sehen sein. Der Dokumentarfilm trifft dann etwa eine Woche später, am 27. März beim Streamer ein.