Netflix kündigt Mega-Event an, das den Streamer komplett lahmlegen könnte: Es kommt schon diese Woche

Nachdem das Stranger Things-Finale Netflix zum Erliegen gebracht hat, kündigt sich das nächste Mega-Event an. Harry Styles wird das erste Konzert seiner neuen Album-Tour live beim Streamer übertragen.

Dass Streaming als richtiges Event funktioniert, hat die letzte Stranger Things-Staffel vor wenigen Wochen eindrücklich bei Netflix bewiesen. Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt schalteten gleichzeitig ein, um dem Staffel 5-Start sowie dem großen Finale beizuwohnen – und brachten Netflix für wenige Minuten völlig zum erliegen.

Jetzt kündigt sich das nächste Mega-Event des Streamers an, das in die Fußstapfen von Stranger Things treten könnte: Harry Styles' erstes Konzert für sein neues Album Kiss All The Time. Disco, Occasionally wird live bei Netflix übertragen werden.

Harry Styles goes Netflix: Konzert in Manchester wird live beim Streamer übertragen

Die Tickets für die angekündigte Tour von Harry Styles im Frühjahr und Sommer dieses Jahres waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Neben gleich mehreren Konzerten in Amsterdam, London, New York City, Mexico City, Sao Paolo, Melbourne und Sydney spielt der britische Musiker bereits Wochen zuvor ein besonderes Konzert in der englischen Stadt Manchester, um erstmals sein brandneues Album Kiss All The Time. Disco, Occasionally zu performen.

Seht hier den Trailer zu Harry Styles. One Night in Manchester:

Wer keine der heiß begehrten Tickets bekommen hat, darf nun große Luftsprünge machen. Denn ebendieses Special-Event wird als Live-Konzertfilm Harry Styles. One Night in Manchester in Echtzeit bei Netflix übertragen. Damit macht der ehemalige One Direction-Star seine Live-Show einem weitaus größeren Teil seiner Fans zugänglich, die diese nur zwei Tage nach der Veröffentlichung seines taufrischen Albums erleben dürfen.

Wann läuft das Live-Event Harry Styles. One Night in Manchester bei Netflix?

Harry Styles' neues Album Kiss All The Time. Disco, Occassionally erscheint bereits an diesem Freitag, den 6. März 2026. Das Konzert in Machester findet dann am Sonntag, den 8. März statt. In Deutschland kann man dem Event ab 20:00 Uhr live bei Netflix beiwohnen.

Wer das Live-Event verpasst, darf darüber hinaus unbesorgt sein. Der Konzertfilm wird auch nach dem 8. März noch bei Netflix als Stream im Programm bereitstehen und kann so oft geschaut werden, wie es beliebt.