Netflix lässt Fantasyserien gnadenlos aussterben – Harry Potter und Game of Thrones sind die letzte Hoffnung

Netflix hat zwar One Piece, Avatar sowie Wednesday und The Witcher auf dem Programm, doch neue Fantasyserien sind nicht in Sicht. Das sollte uns Sorgen machen.

Der Erfolg des HBO-Mammuts Game of Thrones und die Expansion unterschiedlicher Streamingdienste eröffneten eine neue Ära bildgewaltiger und oft sündhaft teurer Fantasyserien, von der auch Netflix-Abonnent:innen profitieren konnten. Doch leider zeichnet sich ein trauriger Trend ab: Kehrt der Streamer fantastischen Genre-Serien bald komplett den Rücken? Das Fantasy-Sterben macht mir Sorgen.

Bald keine neuen Fantasyserien mehr bei Netflix?

Netflix' Serienprogramm 2025 war absolut traurig. Während Thriller, Dramen und Crime-Stoffe den Katalog des Streamers fluteten, gab es keine einzige neue, englischsprachige Fantasyserie im Live-Action-Bereich zu sehen. "Mehr und günstiger produzieren" scheint die neue Mission von Netflix zu sein, worunter vor allem aufwendige und damit kostspielige Genre-Unterhaltung leidet. Und das Jahr 2026 verspricht wenig Besserung.

Eine neue Genre-Serie der Stranger Things-Macher über den Konflikt zwischen einer Gruppe Rentner und einer übernatürlichen Gefahr oder eine Thriller-Serie über den Kampf zwischen Josh Hartnett und einem Meeresungeheuer lassen sich im entferntesten Sinne vielleicht noch als Fantasy einordnen. High Fantasy-Geschichten, die uns in fremde Welten entführen, sucht man auf dem anstehenden Programmplan allerdings vergeblich.

Auf den ersten Blick mag das Fantasy-Problem vielen womöglich gar nicht auffallen. Immerhin hat Netflix aktuell vier große Fantasyserien im Programm, die bald mit neuen Folgen zurückkehren: One Piece, Avatar: Der Herr der Elemente, The Witcher und Wednesday. Für zwei dieser Titel steht allerdings schon ein Ende fest. Wednesday und One Piece könnten damit bald die letzten zwei verbleibenden Fantasyserien des Streamers sein. Eine traurige Aussicht.

Während Amazon an Adaptionen zu God of War sowie Fourth Wing arbeitet und HBO gerade eine kolossale Harry Potter-Serie in Stellung bringt, ist das Genre in der Seriensparte von Netflix eine aussterbende Art. Lediglich Greta Gerwigs Narnia-Film markiert den einzigen großen Fantasy-Stoff, den der Streamer 2026 neu ins Rennen schickt. Einzig dessen Erfolg könnte wieder Aufschwung in die Entwicklung neuer Serien (inklusive einer potenziellen Narnia-Serie) bringen.

Der Mut, in große Budgets für opulente Fantasyserien zu investieren, ist abhanden gekommen. Einerseits aufgrund der wirtschaftlichen Krise der Streaminglandschaft allgemein. Aber auch aufgrund der komplizierten Beziehung von Netflix und Fantasy.

Netflix hat ein schwieriges Verhältnis zu Fantasy

Die Suche nach dem nächsten Game of Thrones brachte in den vergangenen Jahren eine Welle an Blockbuster-Fantasyserien hervor, von denen jedoch keine einzige an den Erfolg des HBO-Hits wirklich heranreichen konnte. HBO selbst erweiterte das Westeros-Universum, Amazon investierte über eine Milliarde Dollar in Herr der Ringe und Netflix setzte große Hoffnung auf ein Franchise rund um The Witcher. Und natürlich gab es noch viele weitere Versuche, neue High Fantasy-Epen aus der Taufe zu heben. Aber die meisten ereilte das gleiche Schicksal: Absetzung.

Vor allem Netflix scheint mit dem Fantasy-Genre wenig Glück zu haben. Nur wenige gestartete Serien, wie Sandman, Ragnarök, Sweet Tooth und Locke & Key bekamen überhaupt einen Abschluss spendiert. Die ambitionierten Pläne für das The Witcher-Universum scheiterten hingegen. Ganze vier erfolglose Spin-offs später endet mit Staffel 5 in diesem Jahr die Fantasy-Saga um Geralt von Riva. Zumindest bekommen die letzten verbliebenen Fans noch ein überhastetes Finale.

Doch die meisten Fantasy-Vorhaben von Netflix im Serienbereich scheiterten weitaus früher. Während Kaos, Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands, Lockwood & Co. und Half Bad direkt nach einer Staffel wieder abgesetzt wurden, zog Netflix bei Warrior Nun, Fate: The Winx Saga, Shadow and Bone sowie Chilling Adventures of Sabrina nach jeweils zwei Staffeln den Stecker. Keine dieser Serien bekam einen würdigen Abschluss und sie alle hinterließen Fans mit unfertigen Geschichten und leeren Versprechen.

Im Grunde haben wir es mit einem Teufelskreis zu tun: Was nicht auf Anhieb ein globaler Erfolg wird, wird gnadenlos abgesetzt. Das Publikum hingegen zögert deshalb, Zeit und Emotionen in neue Stoffe zu investieren, die womöglich eh nicht fortgesetzt werden. Besonders Fantasyserien, deren Produktion kostenintensiver ist als ein schnöder Thriller oder Krimi, sind die Leidtragenden.

Die Übernahme von Warner gibt Hoffnung auf eine Fantasy-Zukunft bei Netflix

In naher Zukunft wird sich Netflix' Strategie wohl nicht ändern. Aktuell befinden sich keine nennenswerten neuen US-Fantasyserien in der Entwicklung. Seltene Lichtblicke liefern einzig asiatische Produktionen, wie die Live-Action-Adaption Solo Leveling, die voraussichtlich 2027 erscheint. Trotzdem gibt es Hoffnung, dass das Fantasy-Genre im Serienbereich von Netflix noch nicht endgültig verloren ist.

Im Dezember 2025 wurde bekannt, dass Netflix das Studio Warner Bros. mit einem Milliarden-Deal aufkauft – und sich damit auch den Sender HBO sowie den Streamer HBO Max einverleibt. Erst im Laufe des Jahres wird sich entscheiden, ob dieser Deal tatsächlich über die Bühne gehen wird. Allerdings könnte damit eine neue Fantasy-Ära bei Netflix ihren Lauf nehmen.

Mit der Übernahme von Warner würden zwei der größten Fantasy-Universen fortan Netflix gehören: Game of Thrones und Harry Potter. Ob die Harry Potter-Serie und laufende Spin-offs aus dem Westeros-Universum weiterhin nur bei HBO und HBO Max laufen, ist noch nicht bekannt. Früher oder später könnte Netflix aber auch eigene Projekte dieser Franchises für den hauseigenen Streamingdienst entwickeln.

Ein Harry Potter-Spin-off bei Netflix? Eine neue Game of Thrones-Serie beim roten N? Plötzlich würden sich ganz neue Möglichkeiten auftun, die ein neues Zeitalter für das Genre der Fantasyserien einläuten könnten. Das ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch Träumerei und wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Bis dahin bleiben uns erst mal nur weitere Staffeln von Wednesday und One Piece.