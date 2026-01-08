Netflix lahmgelegt: Stranger Things-Fans wollten geheime 9. Folge schauen und dann gaben die Server den Geist auf

Die 5. Staffel von Stranger Things hat es nun bereits zum dritten Mal geschafft, Netflix lahmzulegen. Grund war diesmal jedoch keine reale Episode.

Das Stranger Things-Finale ist vor einer Woche bei Netflix eingetroffen und nicht alle Fans waren damit glücklich. Manche ließen sich in ihrer Enttäuschung sogar dazu hinreißen, eine völlig abgedrehte Theorie zu spinnen, die das Internet seit Tagen als "Conformity Gate" beschäftigt. Demnach soll Episode 8 von Staffel 5 nicht das Ende gewesen sein. Das wahre Finale erwarteten Fans dagegen am 7. Januar 2026 – und brachten Netflix just ein drittes Mal in kürzester Zeit zum Erliegen.

Conformity Gate bringt Netflix zum Erliegen: Theorie beschäftigt Stranger Things-Fans seit Tagen

Die Conformity Gate-Theorie wurde nach dem Eintreffen des Stranger Things-Finales von mehreren Fans aufgestellt, die darin zahlreiche Ungereimtheiten und offene Fragen sahen, die für sie nur eines bedeuten konnten: Vecna (Jamie Campbell Bower) sei nicht wirklich besiegt worden, sondern habe den großen Kampf gewonnen. Weiterhin habe er eine Illusion kreiert, in der alle Figuren ein "konformes Ende" erhalten haben, das an vielen Stellen jedoch nicht ganz passen wollte.

Von Buchstaben-Aneinanderreihungen auf den Dungeons & Dragons-Mappen von Mike, Will und Co. im Keller der Wheelers, die sich zu "X A LIE" (auf Deutsch: "X ist eine Lüge") zusammensetzen sollen, über verdächtige Körperhaltungen der Schüler:innen bei der großen Schulabschlussfeier, die an Henry Creel erinnern, bis hin zu Farben von Gegenständen, die in vorherigen Szenen anders gewesen sein sollen, wurden zahlreiche Hinweise darauf entschlüsselt, dass das Finale nicht echt gewesen sein kann.

Fans glaubten unter anderem aufgrund der Zahl 7, die in der Mid-Credits-Szene des Finales auf einem Würfel zu sehen war und welche sich an das allerserste D&D-Spiel der Gruppe in Staffel 1 anlehnte, in welchem Will eine 7 würfelte, was dazu führte, dass die Gruppe verloren hat, dass die geheime 9. Episode am 7. Januar 2026 eintreffen sollte.

Da die bisherigen Episoden von Stranger Things Staffel 5 immer um 17:00 Uhr Pacific Time (in Deutschland 2:00 Uhr morgens) eingetroffen waren, ließen sich offenbar zahlreiche Fans dazu verleiten, am 7. Januar um 17:00 Uhr PT / 8. Januar 2:00 Uhr MEZ Netflix aufzurufen und nach dem wahren Finale zu suchen. Doch wie mehrere Medienoutlets und User:innen auf X berichteten, erwartete sie dort nur eine Fehlermeldung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit hat es Stranger Things Staffel 5 – bzw. deren Fans – bereits zum dritten Mal geschafft, Netflix zum Erliegen zu bringen. Zur Veröffentlichung von Teil 1 der neuen Staffel am 27. November 2025 wurde Netflix zum ersten Mal von der Serie lahmgelegt. Die Finalfolge brachte den Streamer in der Silvesternacht zum 1. Januar 2026 erneut durch den hohen Andrang an Fans zum Absturz.

Statt Folge 9: So geht es wirklich mit Stranger Things weiter

Statt einer geheimen 9. Folge dürfen sich Stranger Things-Fans jedoch auf gleich mehrere neue Projekte aus dem beliebten Netflix-Universum freuen. Den Anfang macht die Dokumentation Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5, die am 12. Januar 2026 beim Streamer eintrifft.

Mehr:

Ebenfalls noch dieses Jahr soll uns die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85 erwarten, die einige unserer geliebten Figuren um Elfi und Mike zurückbringt und zwischen Staffel 2 und 3 angesiedelt ist. Darüber hinaus ist ein weiteres Spin-off in Planung, das hinter das Geheimnis des mysteriösen Steins blicken soll, welchen der junge Henry Creel im Koffer des Wissenschaftlers in der Höhle in Nevada fand.

Wie wir das Stranger Things-Finale fanden, hört ihr dagegen in unserem Podcast:

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach 5 Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

