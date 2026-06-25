Netflix lässt Avatar-Fantraum platzen: Warum die deutschen Stimmen von Zuko, Katara und Sokka in Staffel 2 ganz anders klingen

Avatar: Der Herr der Elemente tauscht mehrere Synchronsprecher aus. Für die deutsche Fassung der Netflix-Serie wurden mehrere Hauptfiguren neu besetzt.

Als im Jahr 2024 mit Avatar: Der Herr der Elemente die Live-Action-Adaption der gleichnamigen Fantasy-Zeichentrickserie startete, beglückte Netflix deutsche Fans mit einem besonders nostalgischen Geschenk. Wie in der Anime-Verfilmung One Piece wurden auch hier viele bekannte Stimmen aus dem Original für die deutsche Synchronfassung der Neuauflage zurückgebracht. Und dieses Geschenk nimmt uns Netflix jetzt wieder weg.

Nach über zwei Jahren Pause ist die Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente am 25. Juni mit Staffel 2 zurückgekehrt. Wer die neuen Folgen allerdings in der deutschen Synchronsfassung schaut, erlebt direkt zu Beginn eine unschöne Überraschung: Viele Hauptfiguren klingen plötzlich nicht mehr wie zuvor.

Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 tauscht die Synchronsprecher von 6 wichtigen Figuren aus

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Serien vereinzelt auch mal die Synchronsprecher von Hauptfiguren austauschen. Doch der Massenexodus bekannter Stimmen in der 2. Staffel von Avatar: Der Herr der Elemente ist ein besonderer Fall, der direkt an den dramatischen Synchronwechsel von Stranger Things Staffel 5 zurückerinnert.

Sechs wichtige Charaktere wurden neu besetzt: Katara (Kiawentiio), Sokka (Ian Ousley), Prinz Zuku (Dallas Liu), Onkel Iroh (Paul Sun-Hyung Lee), Prinzessin Azula (Elizabeth Yu) sowie Rebell Jet (Sebastian Amoruso) haben in Staffel 2 neue Stimmen.

Hier findet ihr eine Übersicht der neuen deutschen Synchronsprecher:innen des Avatar-Casts:



Sokka – Staffel 1: David Turba – Staffel 2: Sebastian Fitzner

– Staffel 1: David Turba – Staffel 2: Sebastian Fitzner Katara – Staffel 1: Julia Kaufmann – Staffel 2: Emily Hinze

– Staffel 1: Julia Kaufmann – Staffel 2: Emily Hinze Zuko – Staffel 1: Sebastian Schulz – Staffel 2: Lukas Sperber

– Staffel 1: Sebastian Schulz – Staffel 2: Lukas Sperber Iroh – Staffel 1: Marco Kröger – Staffel 2: Torsten Münchow

– Staffel 1: Marco Kröger – Staffel 2: Torsten Münchow Azula – Staffel 1: Yvonne Greitzke – Staffel 2: Yamuna Kemmerling

– Staffel 1: Yvonne Greitzke – Staffel 2: Yamuna Kemmerling Jet – Staffel 1: Patrick Baehr – Staffel 2: Florian Knorn

Besonders schmerzhaft ist die Neubesetzung der Stimmen von Sokka, Katara, Zuko und Azula. Diese wurde in Staffel 1 noch mit ihren bekannten Sprecher:innen aus der Animationsserie besetzt. Aber nicht alle Originalstimmen fehlen in Staffel 2, was zumindest eine Neubesetzung in eine positive Änderung verwandelt: In den neuen Folgen wird Jet nun von Florian Knorn gesprochen, der dem jungen Rebellen bereits in der Zeichentrickserie seine Stimme lieh.

Keine Veränderungen gibt es hingegen in Staffel 2 bei den Synchronsprecher:innen von Avatar Aang (Tom Kanty), Feuerlord Ozai (Viktor Neumann), Kyoshi-Kriegerin Suki (Manja Doering) und dem Mechaniker Sai (Tobias Nath).



Tophs neue Stimme in Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 schmerzt besonders

Die Freude vieler Avatar-Fans war sicherlich riesig, als Netflix im Dezember 2025 den offiziellen Teaser zu Staffel 2 veröffentlichte, in dem Neuzugang undvorgestellt wurde. Darin bekamen wir nämlich die vertraute und markante Stimme von Marie-Luise Schramm zu hören, die Toph schon in den Staffeln 2 und 3 der Originalserie vertonte.

Umso herber ist die Enttäuschung, dass Toph in der finalen deutschen Synchronfassung von Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 doch nicht von Marie-Luise Schramm gesprochen wird. Stattdessen ist Sprecherin Eleni Möller-Architektonidou zu hören, die Serienfans zum Beispiel als Stimme der Figur Edwina Sharma aus dem Netflix-Hit Bridgerton kennen.

Neue Synchronsprecher in Avatar Staffel 2: Warum wurden die Stimmen ausgetauscht?

Konkrete Gründe für die zahlreichen Stimm-Umbesetzungen liegen nicht vor. Auf eine Nachfrage von Moviepilot reagierte Netflix bislang nicht. Nahe liegt jedoch ein Zusammenhang mit dem andauernden Streik der deutschen Synchronbranche gegen Netflix. Mehr Informationen zum Streik könnt ihr hier nachlesen.

Zahlreiche Sprecher:innen boykottieren seit Monaten eine Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst. Grund dafür ist eine bestimmte Vertragsklausel in Bezug auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Sollte sich die Streik-Situation nicht ändern, werden in Zukunft noch weitere Netflix-Serien von ausgetauschten Stimmen betroffen sein – oder im schlimmsten Fall gar keine Synchro erhalten.