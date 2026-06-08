Netflix legt 56 Jahre alte Kultreihe als Serie neu auf und hier ist der erste Trailer

Netflix enthüllt neuen Scooby-Doo für seine Live-Action-Serie über die Mystery AG. Der vierbeinige Geisterjäger ist aber kleiner und sieht auch realistischer aus als erwartet.

Als uns neulich das erste Bild zur kommenden Serie Scooby-Doo: Origins erreichte, fragten sich alle: Okay, das sind die vier menschlichen Mitglieder der Mystery AG, aber wo ist der Scooby-Snacks-verschlingende Vierbeiner, den man seit über 50 Jahren aus Cartoons wie Scooby-Doo, wo bist du? kennt? Wie sich herausstellt, hat Netflix das Hunde-Highlight für ein Reveal im ersten Teaser-Trailer zur Realserie aufgehoben.

Neue Live-Action-Serie von Netflix enthüllt realen Scooby-Doo

In der ersten Live-Action-Serie zum Thema Scooby-Doo sind Mckenna Grace als Daphne Blake, Maxwell Jenkins als Fred Jones, Abby Ryder Fortson als Velma Dinkley und Tanner Hagen als Norville "Shaggy" Rogers zu sehen, der seinen besten Vierbeinerfreund im ersten Video zur Serie auf den Arm nimmt. Seht selbst:

Scooby-Doo: Origins - Teaser Trailer (English) HD

Fans der Realfilmreihe Scooby-Doo hatten sicherlich mit einem cartoonhafteren CGI-Hund gerechnet. Stattdessen entschied sich die Origins-Vorgeschichte von Josh Appelbaum und Scott Rosenberg nicht nur für einen kompakteren Scooby, wie man ihn schon in Zeichentrickserien wie Spürnase Scooby-Doo gesehen hat, sondern zudem für einen echten Hund, wie auch Deadline bestätigt. Der wird aber zumindest mit einer menschlichen Stimme ausgestattet, die Frank Welker (der Original-Fred) in der englischen Originalversion beisteuert.

Die Story: Während ihres letzten Sommers im Ferienlager stoßen Shaggy und Daphne auf ein unheimliches Rätsel um einen einsamen Doggenwelpen, der womöglich Zeuge eines übernatürlichen Mordes wurde. Gemeinsam mit der pragmatischen Velma und dem gutaussehenden Neuankömmling Freddy machen sie sich daran, den Fall zu lösen.

Das Scooby-Doo-Medienimperium begann 1969 mit den ersten Cartoons und hat schon über 70 Serien und Filme mit der Mystery AG hervorgebracht. Neben dem Live-Action-Format von Netflix wurde mit Yokoso Scooby-Doo! sogar eine Anime-Serie für nächstes Jahr angekündigt, wie ANN berichtet.

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Wann kann die Scooby-Doo-Serie auf Netflix erwartet werden?

Die (mutmaßlich) übernatürlichen Fälle von Shaggy, Scooby und Co. laufen ab 2027 bei Netflix an, ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Ob es sich dann wirklich um Fantasy- und Geistergeschichten handelt, darf zumindest leicht angezweifelt werden, schließlich wurden die Monster klassischerweise immer als Menschen mit zwielichtigen Motiven demaskiert. Und sie wären auch damit durchgekommen, wenn nicht diese verdammten Kids und ihr Hund gewesen wären!

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