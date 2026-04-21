Netflix legt 57 Jahre alten Fantasy-Kult neu auf – jetzt gibt es das erste gemeinsame Bild der Stars

Vor kurzem wurde der Cast für die neue Scooby Doo-Realserie von Netflix enthüllt. Jetzt gibt es ein Bild, auf dem sich die wichtigsten Stars alle zusammen präsentieren.

Vor fast 60 Jahren ist das kultige Scooby Doo-Universum rund um vier Teenager:innen und den titelgebenden Hund auf der Jagd nach übernatürlichen Phänomenen erstmals als Cartoon-Serie erschienen. Nach Scooby Doo, wo bist du? hat das Fantasy-Franchise mehrere Spin-offs in Film- und Serienform nach sich gezogen.

Mittlerweile ist bekannt, dass Netflix eine neue Scooby Doo-Realserie entwickelt. Die zentrale Besetzung aus dem Projekt ist ebenfalls schon bekannt. Jetzt haben sich die wichtigsten Stars erstmals gemeinsam auf einem Bild präsentiert. Aber da fehlt doch einer ....

Netflix-Cast der neuen Scooby Doo-Realserie auf einem Bild vereint

Die Hauptbesetzung des kommenden Fantasy-Projekts gestaltet sich wie folgt:

Hier seht ihr das gemeinsame Foto der neuen Scooby Doo-Stars und daneben die Cartoon-Vorbilder:

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Nachdem die menschlichen Stars für Netflix' Scooby Doo-Serie bekannt sind, fehlt natürlich noch der tierischste Star. Scooby Doo selbst wurde bis jetzt nicht enthüllt. Trotz des Realserien-Stempels gehen wir davon aus, dass der ikonische Hund in der Neuauflage des Streamers animiert wird. Mehr Infos enthüllt Netflix sicherlich in naher Zukunft.

Wie CBR berichtet, lautet die Synopsis der als Prequel angelegten Scooby-Doo-Realserie wie folgt:

Die noch unbetitelte Serie begleitet die alten Freunde Shaggy und Daphne in ihrem letzten Sommer im Ferienlager. Die beiden geraten in ein unheimliches Geheimnis um einen einsamen, verlorenen Welpen einer deutschen Dogge, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes geworden ist.

Mit der Hilfe der pragmatischen und wissenschaftlich orientierten Velma und des seltsamen, aber überaus attraktiven Neuen, Freddy, machen sie sich auf, den Fall zu lösen, der sie alle in einen gruseligen Albtraum zieht und droht, all ihre Geheimnisse preiszugeben.

Aktuell ist nicht bekannt, wann die neue Scooby Doo-Realserie bei Netflix starten soll. Wir rechnen nicht vor Mitte bis Ende 2027 mit einem Release. Neben dem jüngeren Cast wurde außerdem Cobra Kai-Star Paul Walter Hauser in einer unbekannten Rolle besetzt.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.