Netflix legt bald den One Piece-Anime komplett neu auf – und so sieht das Ganze aus

Für One Piece-Fans hat diese Woche jede Menge gute Neuigkeiten gebracht. Besonders das Teaser-Video zur Neuauflage der Fantasy-Abenteuer-Geschichte sorgt für Neugier.

Dank Netflix floriert One Piece dieser Tage mehr denn je. Stützte sich das Franchise bislang vor allem auf den Manga und den Anime, gibt es inzwischen auch eine zwei Staffel starke Live-Action-Adaption, die nicht nur alte, sondern auch neue Fans in den Genuss der Schatzsuche bringt. Doch das war noch lange nicht alles.

Anfang der Woche wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht, der Titel und Startzeitraum von Staffel 3 der Realisere enthüllte. Darüber hinaus wurde ein Special angekündigt, wie es noch nie zuvor auf Netflix zu sehen war: Mit animierten LEGO-Figuren werden die Ereignisse der ersten beiden One Piece-Staffeln zusammengefasst.

Und dann wäre da noch The One Piece.

Große Anime-Neuauflage: Teaser-Video zu The One Piece

Bereits im Dezember 2023 wurde eine Neuauflage des Anime angekündigt, der den Titel The One Piece trägt und die East Blue Saga im völlig neuen Gewand präsentiert. Laut einer Pressemitteilung von Netflix werden dazu "modernste visuelle Technologien" genutzt, die dem neuen Anime einen gezeichneteren Look verleihen.

Wohin die Richtung geht, zeigt ein neues Teaser-Video:

The One Piece - S01 Teaser A Glimpse Inside the Creation of The One Piece (English) HD

Nicht nur auf visueller Ebene erwartet uns eine Veränderung: The One Piece kommt auch mit einem deutlich schnelleren Erzähltempo daher. Verabschiedet euch von lästigen Filler-Episoden. Dieses Mal steht eine straffere und kompaktere Verfilmung ins Haus, die zudem noch mehr den Geist von Eiichiro Odas Manga einfangen soll.

Produziert wird The One Piece von Wit Studio, das für die Anime-Sensation Attack on Titan bekannt ist. Wit Studio arbeitet bei The One Piece mit Shueisha, Toei Animation und Fuji Television Network zusammen. Veröffentlicht wird die Serie bei Netflix – mit etwas Glück kommen wir vielleicht noch dieses Jahr in den Genuss der 1. Staffel.

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So geht es mit One Piece bei Netflix weiter

Vorerst dürfen wir uns auf die Veröffentlichung des zweiteiligen Specials LEGO One Piece freuen, die am 29. September 2026 bei Netflix stattfindet. Dort könnt ihr auch die ersten beiden Staffeln der Realserie sowie einzelne Arcs des Anime schauen. Der zweistündige One Piece-Film Red befindet sich aktuell ebenso im Abo. Die 3. Staffel der Realserie, die bereits gedreht wird, tritt 2027 an – mit nur einem Jahr Wartepause.