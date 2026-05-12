Netflix legt eine 50 Jahre alte Kultserie neu auf: Jetzt gibt es einen berührenden neuen Trailer

Eine der berühmtesten US-Serien überhaupt wird von Netflix neu aufgelegt. Zu dem Western-Epos mit großen Gefühlen gibt es jetzt einen neuen Teaser.

Selbst der gnadenlose Wilde Westen hat seine Romantik. Und so ist es vielleicht auch zu erklären, wie Unsere kleine Farm zu einer der beliebtesten US-Serien überhaupt werden konnte. Netflix legt die Serie bald als gleichnamiges Format neu auf – und bedient sich in einem neuen Teaser ebenso großer Gefühle wie das Vorbild.

Schaut hier den neuen Teaser zu Unsere kleine Farm:

Unsere kleine Farm - Teaser 2 (Deutsch) HD

Netflix-Neuauflage nach wahren Begegebenheiten: Darum geht's in Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm spielt im Mittleren Westen des 19. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte der Familie Ingalls: Vater Charles (Luke Bracey), Mutter Caroline (Crosby Fitzgerald) und deren zwei Töchter Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey) versuchen zwischen ruppigen Siedlern und wütenden Indigenen zu überleben.

Wie der neue Teaser zeigt, dreht sich die Netflix-Neuauflage ebenso wie das Vorbild um Gemeinschaft: Trotz aller Meinungsverschiedenheiten, Zwiste oder Konflikte ist es am Ende die Solidarität, die sowohl die Familie als auch ihre Stadt Independence am Leben erhält.

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Das Vorbild lief in den USA zwischen 1974 und 1983. Die Kultserie war dafür bekannt, eine Mischung aus Eskapismus und knallharten Themen zu bieten, die auch Rassismus und Vergewaltigung nicht aussparten. Am Ende siegte allerdings stets der Zusammenhalt der Familie über sämtliche Hindernisse und Schwierigkeiten.

Original wie Remake basieren auf Laura Ingalls Wilders autobiografischer Buchreihe, in der sie die Erlebnisse ihrer Familie schildert.

Wann kommt das Netflix-Remake von Unsere kleine Farm zu uns?

Die Neuauflage von Unsere kleine Farm erscheint am 9. Juli 2026 auf Netflix. Eine 2. Staffel ist bereits sicher.

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