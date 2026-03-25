Netflix legt eine der größten Kult-Komödien der 2000er neu auf: Ein Original-Star ist auch mit an Bord

Netflix wagt sich mal wieder an eine Neuverfilmung: Dieses Mal will der Streaming-Dienst einer romantischen Komödie ein Reboot verpassen, die zu den Genre-Klassikern der 2000er zählt.

22 Jahre liegt der Kinostart von 30 über Nacht zurück. Die romantische Komödie mit Fantasy-Elementen war zwar nicht unbedingt ein Mega-Hit, aber mit 96 Millionen US-Dollar Umsatz solide erfolgreich. Mittlerweile genießt der Film sogar einen gewissen Kultstatus unter Feelgood-Comedy-Fans. Man kann sicherlich darüber streiten, ob allein das Grund genug ist, um das Werk neu aufzulegen. Netflix macht es aber trotzdem.

Wie Deadline exklusiv berichtet, plant der Streaming-Gigant ein Reboot von 30 über Nacht, für das auch schon die neuen Hauptdarsteller:innen feststehen.

30 über Nacht-Reboot von Netflix: Diese Stars übernehmen die Hauptrollen in der Komödie

Netflix hat sich für das im Augenblick noch unter dem Originaltitel 13 Going on 30 firmierende Projekt zwei bekannte Gesichter geangelt, die in die Fußstapfen der 30 über Nacht-Turteltauben Jennifer Garner und Mark Ruffalo schlüpfen. Die weibliche Hauptrolle übernimmt Emily Bader, die erst Anfang 2026 mit der RomCom People We Meet on Vacation die Spitze der Netflix-Charts erklimmen konnte. Als ihr Love Interest wurde Logan Lerman gecastet, der sich in Hollywood mit Filmen wie Percy Jackson, Vielleicht lieber morgen, Noah und Herz aus Stahl einen Namen machte.

Inszeniert wird die Neuauflage von Regisseur Brett Haley, der zuvor unter anderem People We Meet on Vacation drehte und somit zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit mit Emily Bader zusammenarbeitet. Das Drehbuch zum 30 über Nacht-Remake lieferten Hannah Marks (After Everything) und Flora Greeson (The High Note).

Und auch Original-Star Jennifer Garner ist mit dabei, allerdings nicht vor der Kamera: Die Schauspielerin wird als ausführende Produzentin an dem Film mitwirken.

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Plötzlich erwachsen: Darum geht es in der RomCom 30 über Nacht

Zwar gibt es bisher noch keine Handlungsdetails zum Reboot, wir dürfen aber wohl davon ausgehen, dass sich dieses an der Story des Originals von 2004 orientieren wird:

Darin geht es um die 13-jährige Jenna, die 1987 eine schwierige Zeit als Teenagerin durchmacht. Eines Tages wünscht sie sich heimlich, dass sie bereits 30 Jahre alt wäre, was durch ein mysteriöses Wunschpulver am nächsten Morgen tatsächlich in Erfüllung geht – und Jenna als Erwachsene (Garner) im Jahr 2004 aufwachen lässt. Nun muss das vollkommen verwirrte Mädchen ihr neues Leben als junge Frau meistern und im besten Fall auch noch das Herz ihres einstigen besten Freundes Matt (Ruffalo) erobern.

Einen offiziellen Netflix-Starttermin des 30 über Nacht-Remakes gibt es aktuell noch nicht. Da sich das Projekt noch in der Vorproduktionsphase befindet, werden wir die Komödie höchstwahrscheinlich nicht vor 2027 zu sehen bekommen.