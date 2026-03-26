Netflix legt mit Adam Sandler ein Meisterwerk neu auf – ist das endlich seine große Oscar-Rolle?

Neben Komödien überzeugt Adam Sandler auch oft in ernsteren oder dramatischeren Rollen. Jetzt hat er sich den zentralen Part in einem neuen Netflix-Film gesichert, der nach genau diesem Stoff klingt.

Viele kennen Adam Sandler (Mr. Deeds) vor allem als Star in Komödien, die neben viel Herz nicht unbedingt für ihren tieferen Anspruch bekannt sind. Damit wird dem Schauspieler aber Unrecht getan, denn in dem Amerikaner steckt auch ein Charakterdarsteller, der in ernsteren oder düstereren Filmen wie Hustle, The Meyerowitz Stories, Der schwarze Diamant oder zuletzt Jay Kelly brilliert hat.

Jetzt wurde ein neuer Netflix-Film mit Sandler angekündigt, der wieder die dramatischeren Facetten des Stars betonen wird – und den Schauspieler schon jetzt fürs Oscar-Rennen in Stellung bringt.

Adam Sandler spielt Hauptrolle in neuem Netflix-Film von Scott Cooper

Laut Deadline spielt Sandler die Hauptrolle im geplanten Drama Time Out, das Regisseur Scott Cooper (Feinde – Hostiles) für Netflix drehen wird. Bei dem Film handelt es sich um eine Neuauflage des französischen Dramas Auszeit aus dem Jahr 2001.

In der kommenden US-Version verkörpert Sandler die Hauptfigur Vincent, der seinen Job als Unternehmensberater verliert und es nicht übers Herz bringt, seiner Familie die Wahrheit zu sagen. Daher hält er die Fassade eines routinierten Arbeitsalltags aufrecht und verstrickt sich in ein Netz aus Lügen, das ihn in immer größere Bedrängnis bringt.

Hier könnt ihr einen Trailer zum inhaltlich identischen Original von 2001 schauen:

Time Out (L'emploi du Temps) Trailer

Neben Sandler spielen in Time Out weitere Stars wie Willem Dafoe (Der Leuchtturm), Gaby Hoffmann (Schlaflos in Seattle), F. Murray Abraham (Scarface), Steve Zahn (Dallas Buyers Club) und Adam Horovitz (Gefühlt Mitte Zwanzig) mit. Nach dem Bruce Springsteen-Biopic Deliver Me from Nowhere markiert das Netflix-Projekt die nächste Regiearbeit von Scott Cooper. Für Sandler klingt die Hauptrolle nach klassischem Oscar-Material, mit dem sich der Star für die Academy Awards-Saison ins Gespräch bringen dürfte.

Wann startet Time Out bei Netflix?

Ein konkreter Netflix-Release für das neue Drama mit Adam Sandler ist noch nicht bekannt. Da sich der Film aktuell noch im frühen Produktionsstadium befindet, rechnen wir frühestens ab Mitte 2027 mit einem Start.

Das hierzulande recht unbekannte Original kommt bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes übrigens auf einen starken Wertungsschnitt von 95 Prozent. Hier ist unter anderem von einem Film die Rede, der "sich mit der ganzen Spannung eines meisterhaften Thrillers entfaltet, bis sich die allem zugrunde liegende Tragödie offenbart".

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