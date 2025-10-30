Netflix löscht in 9 Tagen den mit Abstand erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten aus seinem Programm

Bei Netflix ist nur noch wenige Tage einer der erfolgreichste Horror-Film überhaupt verfügbar, der mit 135 wahnsinnigen Minuten für Spannung und Grauen sorgt. Gerade startete eine Serie dazu.

Horror-Meister Stephen King schenkte der Welt mit seinem Roman Es ein extrem ikonisches Monster: den Killer-Clown Pennywise. Die Geschichte um eine Gruppe von Kindern, die es mit diesem Dämon in Clownsgestalt aufnehmen, wurde zuletzt von Andy Muschietti mit Es und ES Kapitel 2 2017 und 2019 ins Kino gebracht. Den ersten Teil gibt es aktuell bei Netflix – kein Horror-Fan sollte sich das entgehen lassen. Der Horrorfilm verlässt Netflix am 13. November 2025.



Nur noch kurz bei Netflix: Darum geht's in Es

In der Kleinstadt Derry verschwinden laufend Kinder. Eine Halbstarken-Gruppe, die sich selbst nur den "Klub der Verlierer" nennt, will dem Treiben auf den Grund gehen. Die Jugendlichen, die unter teils schockierenden Bedingungen aufwachsen, kommen bald dem Clowns-Dämonen Pennywise (Bill Skarsgård) auf die Schliche.

Wer jetzt einen kurzweiligen Slasher erwartet, liegt komplett falsch. Es ist eine 135-minütige Mischung aus Coming-of-Age, blutigem Wahnsinn und Hochspannung. Der zweite Film dauert sogar 168 Minuten – ohne langweilig zu werden.

Es wurde im Kino zu einem historischen Erfolg

Muschiettis Version ist nicht die erste Verfilmung von Kings Schauergeschichte. Bereits 1990 wurde der Roman als Zweiteiler fürs Fernsehen umgesetzt. Die Neuadaption brach allerdings bei Kinostart alle Rekorde.

Mit über 700 Millionen US-Dollar weltweitem Einspielergebnis (via The Numbers ) stellt er ohne Inflationsbereinigung den – mit Abstand – erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten dar. Der Abstand zu Platz 2 ist gigantisch, und auf Platz 3 thront direkt Es 2.

Die 5 erfolgreichsten Horror-Filme im Kino (Stand 30.10.2025)

Bereits gestartet: ES-Serie Welcome to Derry erzählt Vorgeschichte

Seit wenigen Tagen will eine Es-Serie an den Horror-Erfolg anschließen. Welcome to Derry spielt 27 Jahre vor den Geschehnissen des Romans. Lest hier unserer Seriencheck zur ES-Serie.

Anfang der 1960er versetzt das Böse in Gestalt von Pennywise die Kleinstadt in Angst und Schrecken. Die Serie startete kürzlich auch in Deutschland bei Sky und WOW. Zu Halloween erscheint bereits die 2. Folge und dann geht es ab dem 10. November immer montags weiter im Wochentakt.

Dieser Artikel wurde bei Moviepilot erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.