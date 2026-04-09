Netflix macht Disney Konkurrenz: Neuer Fantasyfilm bringt eine der bekanntesten Prinzessinnen zurück und ihr Star passt perfekt

Netflix verfilmt ein berühmtes Märchen neu, das sich auch Disney bereits mehrfach vorgeknöpft hat. Die Rolle der ikonischen Prinzessin wird von The Housemaid-Star Amanda Seyfried übernommen.

Die Geschichte von Aschenputtel oder wie sie im Englischen genannt wird, Cinderella, wurde bereits viele Male für Film und Fernsehen verfilmt. Auch Disney hat die Story des jungen Mädchens, die von Stiefmutter und Stiefschwestern zu Hausarbeiten verdonnert wird, bevor sie sich auf einen Ball schleicht und dort den Prinzen kennenlernt, bereits mehrere Male verfilmt. Das Zeichentrickoriginal von 1950 ist legendär, 2015 folgte dann das Live-Action-Remake.

Jetzt soll Cinderellas Geschichte als Animationsfilm in frischem Gewand aufgelegt werden. Dahinter steckt jedoch nicht Disney, sondern Netflix. Und der Cast wird immer aufregender.

Amanda Seyfried wird für Netflix zu Cinderella: Die Geschichte der bösen Stiefschwestern mal anders

Der Animationsfilm Steps erzählt die Geschichte von Cinderella und ihren Stiefschwestern auf völlig neue Weise. Lilith wird dafür beschuldigt, den königlichen Ball mit einem gestohlenen Zauberstab sabotiert zu haben. Dabei hat sie ihre Schwester Margot aus Versehen in einen Frosch verwandelt und hinterlässt das Königreich in den Händen eines gemeinen Mädchens, das es voll auf den Prinzen abgesehen hat.

Jetzt muss sich Lilith mit Cinderella und einem überraschend traumhaften Troll zusammentun, um das Königreich zu retten und das kaputte Märchen wiederherzustellen - und dabei beweisen, dass die sogenannten Bösewicht:innen eine Chance auf ein glückliches Ende verdienen.

Während im englischsprachigen Original Lilith von Ali Wong (Beef) und Margot von Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) gesprochen werden, gibt es jetzt einen weiteren großen Star im Cast zu verbuchen. Cinderella soll von niemand anderem als Amanda Seyfried vertont werden.

Die Schauspielerin, die sich etwa durch Les Misérables, Mamma Mia! oder zuletzt The Housemaid und The Testament of Ann Lee einen Namen gemacht hat, passt nicht nur optisch wie die Faust aufs Auge zur Rolle – was man im Film allerdings nicht sehen wird –, sondern weiß ihre Stimme stets gekonnt einzusetzen. Das ist nicht zuletzt ihrem großen Gesangstalent zuzuschreiben, das sie in ihrer Filmauswahl regelmäßig unter Beweis stellt.

Disney plant auch ein Stiefschwestern-Spin-off aus der Cinderella-Welt

Tatsächlich haben wir erst kürzlich berichtet, dass Disney ebenfalls an einem neuen Film über die Stiefschwestern aus Cinderella arbeitet. Hierbei handelt es sich um ein Spin-off zur Live-Action-Version von 2015. Damit stehen Steps und dieser neue Fantasyfilm womöglich nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinander, doch ist dieser "Zufall" (?) allemal kurios. Welche Abenteuer die Cinderella-Schwestern im Disney-Film erleben werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Auch interessant:

Ebenso ist unklar, wann wir mit dem Film im Kino rechnen können. Wahrscheinlich werden bis dahin noch einige Jahre ins Land ziehen. Steps soll hingegen noch Ende 2026 bei Netflix erscheinen.